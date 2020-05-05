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操作難度加大 留意資金控管、短進短出為宜

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

昨（4）日台股受美股拖累而跳空開低，指數收盤仍無法站回短期均線支撐。國泰證期分析師吳佩奇指出，國際間的新冠肺炎疫情發展，以及是否產生其他爭端仍是觀察重點，短線操作難度加大，資金控管加上短進短出將是較合理的作法。

上周外資期貨多單雖然持續增加，但摩台結算後，卻連兩天調節超過16,000口的選擇權部位。另外，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比快速下滑至154%左右，顯示避險情緒有所增加。

美國聯準會將維持零利率及多州陸續重啟經濟的樂觀預期，激勵上周台股指數一度站回11,000點大關。即便美國4月ISM製造業數據表現不俗，但由於美方揚言將以關稅報復大陸，加上蘋果公司法說後，市場預期第三季財報恐將受疫情影響。在電、金權值股同步走弱之下，指數回到3月12日長黑K棒中點附近。

台股指數 疫情

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