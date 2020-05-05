台股漲36.47點 開在10,756點

昨日美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（5）日上漲36.47點，以10,756.95點開出，蘋概三王走揚引領指數上攻，早盤站回10,800關卡。

原油價格走高，帶動能源股走揚，且科技股表現穩健，尖牙股FAANG全數上漲，帶動四大指數尾盤由黑翻紅。終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲26.06點，或0.1%，收在23749點；標普500指數上漲12.02點，或0.42%，收在2842.74點；Nasdaq指數上漲105.76點，或1.22%，收在8710.71點；費半指數上漲16.89點，或1.02%，收在1661.29點。

法人認為，全球疫情逐漸趨緩，國際油價走勢回穩，資金面與基本面對多方有利。雖然美國的負面總經數據公布及美中貿易雜音干擾，但這只是短期漲多拉回的小幅修正，不影響後續中期偏多格局走勢。

由於台股年線上檔壓力大、不易一次越過，關前震盪難免，建議趁回檔之際，逢低賣進布局，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。