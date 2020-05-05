上檔年線壓力雖不輕 但法人看好逢低找買點

台股上檔年線雖得而復失，但大盤在波段反彈後，目前短、中期的5、10日及月線均呈多頭排列，下檔月線10,382點位置，已成下檔支撐，統一投顧指出，台股此波反彈在突破季線後，面臨上檔年線壓力10,968點處，不易一次躍過，但拉回時，可尋找買點。

統一投顧認為，雖然蘋果此次法說會沒給了本季財測，iPhone題材性降低，但本周電子法說會及基本面利多不少，仍可逢低操作；在說明會部份，國內有聯詠、中磊、美律、環球晶；國際有PA的SWKS、Qorvo、光通訊Lumentum等，相關個股可留意穩懋及聯亞。

再者，任天堂5月7日公布財報，Switch 遊戲機大賣，具財報利多，可留意旺宏，其它尚可留意業績佳的CCL台光電及ABF的南電。

統一投顧表示，全球疫情逐漸趨緩，國際油價走勢回穩，資金面與基本面對多方有利，雖美國的負面總經數據公佈及中美貿易雜音干擾，但只是短期漲多拉回的小幅修正，不影響後續中期偏多格局走勢。

由於台股年線上檔壓力大、不易一次越過，關前震盪難免，建議趁回檔之際，逢低賣進布局，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。