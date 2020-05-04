蘋果公布財報後 法人建議留意台積電、大立光等供應鏈

蘋果第1季財報顯示iPhone、iPad、Mac及Services營收皆略優於市場，稅後淨利112.5億美元，季衰退49.4、年減2.7%，稀釋後每股盈餘（EPS）2.55元，優於市場預期的2.26元。

疫情影響，蘋果雖未提供第2季財測，但蘋果表示，近期發表的iPhone SE 2、Macbook Air及iPad Pro消費者反應相當出色，並預期2Q20 iPhone及Wearable營收將不如去年同期，但iPad及Macbook營收則將優於去年同期。

在蘋果公布財報後，法人圈紛紛下修2020年iPhone銷售展望，約至1.85億支，年減約4.3%；國內法人機構表示，在台股投資方面，首先，iPhone第2季銷售預期季減18%、年減12%，相較於前一季或去年同期皆不理想，且熱銷機種已經轉向iPhone 11、iPhone SE2等中低階款機型，證明消費者消費力再下滑，因此預期下半年iPhone新機4款中的2款低階手機勢必價格親民，相關供應商恐怕面臨零組件價格下滑。

其次，Macbook、iPad營收的年成長動能，預期第2季將優於第1季，反映出居家辦公、遠距教學需求強勁。

再者，高單價的AirPods Pro需求優於預期，建議可以留意的個股，包含台積電、大立光、穩懋、華通、台光電、譜瑞、TPK-KY、新日興、良維、和碩、台達電。