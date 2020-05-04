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外資、官股對作 這三大族群上演你丟我撿

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(4)日大跌271.66點，收在10,720.48點，三大法人賣超427.08億元，其中外資賣超高達370.11億元，不過，投信及官股券商則是買超，分別買超0.53億元、84.87億元，官股鎖定權值、面板、金融股買超，買超前三大依序是新光金、群創、台積電，再度與外資對作；外資買超前三大則依序是富邦VIX、旺宏、華新科。

台股今日開低走低，跌破5日線，回測季線支撐，蘋概三王齊挫，盤面上以防疫股及中小型股較抗跌，終場下跌2.47%，三大法人中僅投信小幅買超，外資及自營商則是賣超，官股也是在大盤大跌時買超。

外資今日賣超前十大仍是集中權值股及金融股、面板股等，賣超友達46,769張最多，其次依序是元大滬深300正2、群創、台積電、鴻海、新光金、台新金、中信金、元大金、永豐金等。

統計外資買超前十大則依序是富邦VIX、旺宏、華新科、晶技、寶齡富錦、中化、國泰美國道瓊反1、台光電、燿華、禾伸堂等。

相較於外資大砍權值股提款，官股買超前十大(以張數來看)依序是新光金、群創、台積電、友達、玉山金、鴻海、兆豐金、中信金、永豐金、台新金等，都是外資賣超較高的個股。

若以官股券商買超金額來看，則以買超台積電21.7億元最高，其次為鴻海買超金額3.89億元，買超國巨3.79億元，另外還有大立光、聯發科、頎邦、兆豐金、玉山金、台塑、環球晶等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，展望後市，隨著美股財報周啟動，接下來可留意科技大廠及蘋概股相關族群對於接下來的財測及新機發表是否延遲的指引；在投資建議方面，由於最差狀況應已過去，5月各國陸續放寬封城後，應會持續轉佳，由於市場資金充沛，對股市有撐，建議在疫情逐漸受控的前提下不宜追高，應在拉回出現時進場布局。

外資 台積電

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