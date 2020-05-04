外資賣超370.11億元 三大法人合計賣427.08億元

勞動節連假期間美股四大指數全數下跌，使台股今（4）日跌破5日均線，回測季線，終場以下跌271.66點或2.47%，收在10,720.48點，成交量達1,896.23億元。三大法人合計賣超427.08億元，其中外資賣超370.11億元、投信買超0.53億元、自營商賣超57.5億元。

權值股方面，僅國巨、可成、台灣大、遠傳逆勢收漲，和泰車跌逾7%、聯發科、鴻海、大立光、日月光投控跌幅超過3%，台積電也壓在盤下；金融股的新光金、彰銀、富邦金、元大金、台新金跌幅在3%以上。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，5月大盤預期呈現橫向整理，疫情干擾是短情因素，可待拉回時期，逢低布局，操作上選股不選市。觀盤指數的下檔支撐、MSCI調整、520行情以及華為事件影響。