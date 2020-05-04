台股守住季線收跌271.66點 三大法人賣超427.08億

勞動節連假期間美股表現弱勢，累計四大指數全數下跌，使台股今（4）日開盤大跌210.63點、以10,781.51點開出，在權值股疲弱下，早盤跌勢擴大至超過300點，指數一度來到10,658點，跌破5日均線、回測季線，但中小型股表現較強勢，上櫃指數開低走高，向平盤靠攏。終場加權指數重挫271.66點，收在10,720.48點，守住季線，成交量1,896.23億元。櫃買指數則跌0.64點，收在137.06點，成交量447.53億元。

2020-05-04 14:45