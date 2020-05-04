台股守住季線收跌271.66點 三大法人賣超427.08億
台股今（4）日開低走低，一度下探至10,658.5點，終場則以10,720.48點作收，下271.66跌點，成交量1,896.23億元；三大法人賣超427.08億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超370.11億元，投信買超0.53億元，自營商賣超（合計）57.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.68億元，自營商（避險）賣超52.82億元。
美股大跌連動台股今日開低走低，跌破5日線，回測季線支撐，蘋概三王齊挫，權王台積電收295元，跌幅3.11%，股王大立光重挫5.71%，收3,875元，鴻海收跌3.24%，收74.5元，盤面上以防疫股及中小型股較抗跌，終場收10,720.48點，跌幅2.47%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言