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台股守住季線收跌271.66點 三大法人賣超427.08億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（4）日開低走低，一度下探至10,658.5點，終場則以10,720.48點作收，下271.66跌點，成交量1,896.23億元；三大法人賣超427.08億元。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股今（4）日開低走低，一度下探至10,658.5點，終場則以10,720.48點作收，下271.66跌點，成交量1,896.23億元；三大法人賣超427.08億元。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股今（4）日開低走低，一度下探至10,658.5點，終場則以10,720.48點作收，下271.66跌點，成交量1,896.23億元；三大法人賣超427.08億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超370.11億元，投信買超0.53億元，自營商賣超（合計）57.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.68億元，自營商（避險）賣超52.82億元。

美股大跌連動台股今日開低走低，跌破5日線，回測季線支撐，蘋概三王齊挫，權王台積電收295元，跌幅3.11%，股王大立光重挫5.71%，收3,875元，鴻海收跌3.24%，收74.5元，盤面上以防疫股及中小型股較抗跌，終場收10,720.48點，跌幅2.47%。

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