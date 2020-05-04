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中美衝突升溫 台股回測季線

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

上週市場走勢先甘後苦，市場先是因為美國國家衛生總署及藥商吉利德科學公司宣布藥物瑞德西韋對改善新冠肺炎有效，歡欣大漲慶祝。週五，由於美中衝突升高，美股全面以跌幅做收。今（4）日台股一開盤隨即大跌逾200點，跌幅一度擴大超過300點，回測季線。

根據彭博統計外資資金流向從4月至5月1日，新興亞股中，台股是唯一獲外資青睞，流入資金幅度為正的市場，共8.2億美元流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周市場最大利多來自央行救市措施，除聯準會利率維持0~0.25%區間，歐盟央行也取消購債上限，日銀也宣佈無限量化寬鬆購買國債，目前市場資金豐沛，暫時無須擔心流動性問題。

周俊宏認為瑞德西韋短期帶給市場極大激勵，但他指出，即使疫情順利於今年上半年獲得控制，有三項趨勢短期內並不會隨疫情消逝。首先，周俊宏認為國人於這段期間內養成的防疫習慣，包括進出公眾場所消毒、戴口罩等行為，到下半年還有可能繼續維持，「防疫股到下半年還是會有機會，尤其口罩需求到年底可能都不會消失」，周俊宏說。

其次，是在家工作、線上學習的趨勢。周俊宏以日本為例，日本政府有「GIGA School」計畫，原先預定在2023年以前實施，要讓日本所有中小學生每人擁有一台電腦，但受新冠疫情影響，日本政府決定提前時程，已在緊急經濟對策案中編列2,300億日圓預算，希望能在今年達標；這項計畫加計設備淘汰換新需求，電腦採購量可能上看一千萬台，如果根據日本「電子資訊技術產業協會」(JEITA)統計，2019年日本電腦出貨量為973萬台，等於光「GIGA School」這一計畫很可能就讓日本電腦今年銷量翻倍，因此像主機板、伺服器等類股都具成長潛力。

最後，是工廠自動化生產趨勢。周俊宏分析，基於防疫理由，即使傳產工廠也開始要求社交距離，「一般工廠於空間利用上都講求最大效率，如果產線設計還要考量社交距離，除了物理上騰不出這樣的空間，也可能拖累生產效能。因此，預料將推升產線自動化的需求」，周俊宏表示。

另外，受疫情影響，周俊宏亦認為，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。

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