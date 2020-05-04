外資4月買超台股206.37億 買超逾2萬張有十檔

台股4月上漲1,284.08點上演反彈大秀，本土投信持續買超推升大盤漲勢，外資則是在上周加大火力買超，統計外資4月買超206.37億元，買超台積電（2330）116,360張最多，合計買超逾2萬張的則有十家公司；投信的火力更強，單月買超242.31億元；台股今（4）日走跌，法人預期5月行情將是區間震盪行情，可留意內外資法人的換股動作。

台股在3月19日曾下探至8,523點，之後反彈向上，4月8日重新站上萬點，4月30日收在10,992.14點，統計4月上漲1,284.08點，漲幅13.23%，月線終止連三黑；但受到美股重挫的影響，台股今日開低，一度下探至10,685.5點，盤中力守5日線及季線。

以推升4月大盤上攻的動能來看，主要包括投信及外資兩股力量，投信在4月的20個交易日中僅3天賣超，其餘都是買超，合計4月買超242.31億元，較外資4月買超金還高，且外資買超火力幾乎是集中在上周，合計周買超516.92億元，但4月合計買超則是206.37億元。

統計外資4月買超個股發現，買超逾萬張的個股有20家，其中10家買超逾2萬張，買超前十大個股依序是台積電、仁寶、晶電、智邦、聯發科、大同、永豐金、國泰金、至上、廣達等，外資4月買超逾2萬張。

其次依序是新光金、金像電、中環、三商壽、英業達、義隆、晶豪科、聯強、中華電、中工等，外資4月買超逾萬張。

投信部分，4月投信買超逾萬張的個股則有16家，依序是欣興、友達、長榮、中信金、華通、奇鋐、長榮航、裕隆、旺宏、晶技、亞泥、台泥、永豐金、廣達、聯電、台表科，買超欣興29,336張最多。

群益長安基金經理人王耀龍表示，近期盤面上資金有轉向落後補漲股的跡象，同時在居高思危下，也轉向低基期股布局，現階段投資要留意若出現高檔長黑，則要考慮減碼。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，預期5月行情將是區間震盪行情，並延續個股表現為主，以美股財報來看，目前第2季獲利預估是年衰退31.7%，科技相對好，台灣以科技為主，但因第3季缺乏能見度，5~6月將是利空空窗期，搭配資金充沛與除權息卡位行情，將為股市帶來支撐。

財經專家Wen姐表示，5月一開始，得留意新台幣匯率動向，只要新台幣仍維持在30元大關之上，外資還不至於又大舉轉為匯出，對短多控盤較為有利；在選股上，可留意內外資法人的換股動作，尤其是首季著墨不多，甚至首季賣超，但5月上半月開始轉為買超個股，並配合技術面，較有機會成為第2季作帳行情潛力股。