國際廢鋼反彈告段落 豐興本週開平盤

豐興（2015）今（4）日開出本週盤價，國內廢鋼收購價及鋼筋、型鋼產品維持平盤。其中，廢鋼價中止上漲的趨勢，豐興指出，這波國際廢鋼反彈行情可能暫告一段落，開始整理；與第1季廢鋼跌價時相比，第2季鋼筋、型鋼產品利差將會縮小，但預期回到過去相對合理水準，不會對營運造成影響。

國際廢鋼行情4月反彈，豐興連續多週調漲廢鋼收購價，鋼筋產品也因原料上漲、需求暢旺，價格跟著上漲。時序進入5月，豐興首週開出平盤，廢鋼收購價維持每公噸7,000元，鋼筋維持每公噸為1萬4,600元，型鋼維持每公噸1萬900元。

國際原物料行情方面，豐興指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價每公噸上漲至227美元，美國貨櫃廢鋼本週報價平盤為215美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸85.45美元下跌至83.9美元。

展望第2季，豐興表示，今年來國內鋼筋出貨穩健，持續受惠台商回流及公共工程增加，將是上半年獲利成長主要動力。不過，棒線產品方面，在全球新冠肺炎疫情的衝擊下，下游接單受到影響，需求下降，出貨動能恐受限。

豐興第1季營業利益為6.3億元，年增6.5％；稅後純益因權益法認列轉投資收益減少，且手上金融資產公允價值減少，僅5.1億元，年減24.72%；每股稅後純益（EPS）為0.88元。