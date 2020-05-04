MSCI於5月調降台股權重？顧立雄：沒確切消息

MSCI明晟預計於台灣時間5月13日進行全球股市的半年度權重調整，受到新冠肺炎疫情影響，此次各市場會如何評比，備受關注；金管會主委顧立雄今（4）日在立法院財委會答復立委質詢時表示，目前沒有確切消息聽聞台股會受到重大調降。

顧立雄說，沒有確切消息說MSCI會重大調整，尤其上一波對於中國大陸有相當程度的納入，大約納入20%，這個已經是一波了，目前沒有聽說有重大調整。

MSCI近四次持續降評台股權重，2月27日進行上一季度調整，台股在全球新興市場指數及亞洲除日本指數權重各調降0.07及0.08個百分點，調整後權重分別為11.66%及13.68%，全球市場指數權重維持1.42%不變。

顧立雄表示，儘管前一次MSCI對台股做出重大調整，但終究來看，外資還是看在台股的基本面，還有殖利率，以及台股相關上市櫃公司治理，MSCI主要影響被動式基金，對主動式基金操作影響不大。