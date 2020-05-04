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台股重挫逾200點 法人建議減碼等待

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

美股在五一連假期間大跌，台股今（4）日開低走低，早盤一度下探至10,658.5點，大跌333.64點，盤中跌幅逾2%，蘋概三王齊挫，股王大立光跌逾半根停板，法人則是認為，受美股下跌拖累，台股出現回檔修正，不排除有回測低點的可能，短線先看月線支撐，建議目前電子股先行減碼。

台股今日以10,781.51點開出，下跌210.63點，台積電開低，盤中跌幅2.79%，大立光以3,915元開低，一度下滑至3,870元，盤中跌幅5.23%，鴻海以74元開低，盤中跌幅3.24%；電子股走弱，防疫概念則成為資金轉進標的，寶齡富錦、康那香、恆大、台耀、毛寶、中化生等股盤中亮燈漲停。

證券分析師黃漢成表示，美股大跌原因包括川普表示將對中國課稅，及調查新冠肺炎疫情、美股財報陸續公布、加上股神巴菲特在股東會上認錯，釋出賣出航空股的訊息等，台股今日回檔修正，後續不排除有再測低點的可能。

他指出，未來除了美股的表現將牽動台股後續，大盤指數可能在區間高點到月線間區間整理，短線先看月線支撐，在財報及4月營收陸續公布下，基本面佳的個股較有表現機會，但建議在目前減碼電子股會比較好，等待大盤回穩，技術指標回到低檔。

財經專家Wen姐表示，股神巴菲特認錯出清航空股，同時表示目前滿手現金，卻「還找不到吸引人的投資標的」，為5月行情投下震撼彈；台股部分，4月最後一個交易日，台股表現強勁，外資是主要推手，新台幣匯率升破30元大關，更是幕後最大功臣；5月一開始，還是得留意新台幣匯率動向，只要新台幣仍維持在30元大關之上，外資還不至於又大舉轉為匯出，對短多控盤較為有利。

她指出，台股本周將聚焦4月營收的公布，及上市櫃公司陸續公告的首季獲利表現，法人則是聚焦第2季展望，4月業績公布，是第一個確認第2季業績表現的「檢查站」。

Wen姐強調，在選股部分，可留意內外資法人的換股動作，尤其是首季著墨不多，甚至首季賣超，但5月上半月開始轉為買超個股，並配合技術面，較有機會成為第2季作帳行情潛力股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日受到歐美股市下跌，加上連假的影響出現回檔，但力守5日線、季線，逢低承接力道積極，主要仍是資金行情的支撐，後續仍要觀察外資動向及新台幣匯率的走勢，若外資明顯賣超，往上追的風險將愈高。

台股 新台幣

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