疫情衝擊台股 顧立雄：還有第二、第三階段救市措施

金管會主委顧立雄今（4）日在立法院答詢指出，金管會3月採行的借券賣出數量降低，借券賣出仍有一定空間，放空也不是全面禁止，仍有一定跌幅空間，當時考量有分階段，這是第一階段，若市場有進一步恐慌，還有第二、第三階段措施。

立委曾銘宗質詢指出，這波股市一度跌破8,600點，上周收盤將近1萬1，今天又跌，金管會之前採取的兩措施要不要解除。

顧立雄表示，限制借券賣出量上次發布時是預計實施三個月，原則仍是三個月，到6月18日。

曾銘宗表示，另一個限制更嚴格，前一天跌幅逾3.5%，隔天禁止平盤以下放空，這項措施何時解除？顧立雄表示，原則上預計三個月，看疫情狀況，若疫情像美、歐洲若能控制，可隨時檢討。

曾銘宗說，因股市已近1萬1了，應將妨礙市場機制解除，長期會扭曲市場機制，萬一市場有波動，才有更多工具可用，否則擺太久會失去彈性。

顧立雄表示，借券賣出數量降，仍有一定空間，放空也不是全面禁止，仍有一定跌幅空間，當時考量有分階段，這是第一階段，若市場有進一步恐慌，有第二、第三階段措施。

立委林德福質詢表示，以目前台股趨緩，台股措施何時鬆綁？顧立雄表示，台股跟國際股市連動高，美國疫情尚未看到高峰往下走情況，仍要觀察。他強調，我們的限空令相對溫和，會不會提早解除，仍要隨時看歐美疫情作檢討，尤其紐約、加州情況，仍需時間觀察。