反彈過後的ETF 適合存股嗎？

大盤在驚滔駭浪中突破所有短均線攻到了11,000點，也讓這一波投資人上不了車、外資高檔認錯加碼全都亂了套，反之，一路買拚績效的內資投信成為最大贏家。那麼接下來的五月天，應該持股減碼還是能夠繼續存股呢？

期貨分析師林昌興指出，今（2020）年股市波動堪稱史上經典，從2月底大盤高檔震盪回檔也不就半個月就跌了3,000點，直到3月19日萬箭齊發投資人融資斷頭大量拋貨，也把所有長期投資和存股一族的股票洗了出來，而高股息沒人上車。

可以發現，自3月20日開始代表高股息的元大高股息ETF（0056）雖然股價開始反彈，但是融資餘額卻一路減少，這跟當初投資人設定的低基期買進持有到配息的做法剛好相反；直到上周，元大高股息ETF從低檔反彈28%，而融資餘額卻來到了新低，因此，接下來觀察如果大盤回檔融資開始增加，散戶會開始進場看好後勢，這個時候再單筆進場風險相對就高很多，反而應該拉長戰線，採取每月定期投入較為安全。

除了上面提到的存股概念外，最讓小額投資人青睞的就是做空大盤的台灣50反1（00632R），其中原因倒不是國人愛做空，其實是大家看到歐美疫情如此嚴重，加上台灣50反1的股價也從13.94回檔到10~11元水位，剛好出現越跌散戶越抄底的籌碼變化；因此，一定要等到股價站上五日線、加上三大法人開始連續性買超，才能單筆投入一次性金額來參與短線的空頭回檔機會，切記反向ETF並不是長期投資好標的，應該賺一個大盤快速回跌的波段就可以出場。

另外，原油ETF受到產油商狙擊，等待國內外基金經理人受不了原油跌幅ETF轉倉原油期貨部位到12月以後，這幾天開始走短期反彈長期下跌的逆勢局面，也因此擺明就是要吃這些原油ETF基金的豆腐，如果買是溢價且12月原油期貨漲幅落後，那真得沒有必要現在就大量投入原油。

反之，可持續觀察QE後的通膨變化，如果出現股市美元下跌黃金起漲的狀況，那麼短期追蹤折溢價不大的黃金正2（00708L）ETF，也是資產配置下一個不錯的選擇。

反彈過後的ETF適合存股嗎？