台股早盤跌逾300點 回測季線

勞動節連假期間美股表現弱勢，累計四大指數全數下跌，使台股今（4）日開盤大跌210.63點、以10,781.51點開出，在權值股疲弱下，早盤跌勢擴大至超過300點，回測季線。

勞動節連假期間美股表現弱勢，累計四大指數全數下跌。由於總統川普公開表示將向中國追究新冠肺炎賠償責任，並揚言祭關稅報復，使得市場不安情緒再度升溫；且大量公布的企業財報好壞不一，打擊了市場風險偏好。

道瓊工業指數下跌910.1點，或3.69%，收在23723點；標普500指數下跌108點，或3.7%，收在2830.71點；Nasdaq指數下跌309.7點，或3.47%，收在8604.94點；費半指數下跌153 點，或8.53%，收在1644.4點。

統一投顧指出，雖然勞動節連假期間，傳出美國可能再度對中國加課關稅及限制半導體出口，使美股大跌回檔；不過，考量整體經濟趨勢最壞情況已過，且瑞德西韋等解藥臨床試驗進展順利，可望提高市場信心；加上目前各國加速推出恢復經濟活動的進度，且外資重新買超回補台股，有助市場投資情緒回穩，預期短期指數將於年線附近震盪，維持拉回買進建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。