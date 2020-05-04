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盤勢重心轉向補漲行情 需留意短線上市場波動風險

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面主要受益於各國逐漸釋出解除封城的訊號，過去表現相對疲軟的產業，如汽車、運輸、觀光等板塊的表現，出現跌深反彈、表現要比過去一季盤面主流股來得強，顯現出補漲行情，資訊電腦周邊表現則相對平淡。

在國際情勢上，廖哲宏表示，受惠於疫情新藥臨床試驗已達主要評估指標，利多消息激勵近日美股、台股以及國際盤勢。而聯準會4月底會議利率決議宣布維持基準利率不變，並強調將動用所有工具包括擴大購買公債和MBS 或是其他非常規貨幣政策工具操作讓家庭以及企業可以獲得資金流動性，亦持續為市場信心帶來支撐作用

廖哲宏表示，從重要科技大廠陸續釋出的法說、財報及展望表現，並且再次闡述全年五G手機展望不變，帶動大盤挑戰季線。而其他相關法說會也相繼釋放筆電以及資料中心持續強勢的訊，但未來在物流方面、或將面臨第二季交貨的挑戰，需要留意。

隨著美股財報周啟動，廖哲宏表示，可留意重要科技大廠和蘋概股相關財報，是否會給出全年保守的預估以及對新機時辰是否有延遲的指引。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，我們長期還是偏好資料中心、5G手機以及中國新基建等題材；另外，手機上規格升息題材，像是鏡頭以及高頻高速等族群，走勢上也大致陸續反映未來景氣能見度不佳、或需求下修等利空消息。

至於在籌碼面和技術面，鍾安綾表示，台股在法人籌碼面偏正面下，有利下檔支撐；但另一方面，如果從法人籌碼面變化上，部分法人近期似有開始調節中小型股的跡象，加上這一波帶領大盤上漲的電子股，近期漲勢也有相對落後跡象，顯示盤勢重心似已轉向補漲行情，故需留意短線上市場的波動風險。

財報 籌碼面 手機

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