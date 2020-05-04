快訊

辛龍凌晨淚寫18字思念愛妻 劉真走後心痛生活

刺客三理由？謀殺布拉格市長疑雲的俄國歷史詮釋戰

台股布局 建議持續投資新科技趨勢等方向

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，目前台灣防疫成功，近期「零確診」天數希望持續維持，加上國際疫情與新藥試驗紛傳好消息，短線投資氣氛偏向樂觀看好。不過，後續經濟表現仍需視情況而判斷，下半年的走勢目前也較難評估，建議不妨持續投資新科技趨勢等方向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短期內，受到瑞德西韋公布測試成果佳帶動，加上國際疫情逐漸緩和，美國聯準會又維持超低利率方式，並持續擴大對受疫情影響之勞工進行補貼，也推升美股樂觀表現；在國內看來，台灣此期間抗疫向外行銷成功，內資行情財報公布前投資股票，台股指數樂觀上漲，又具資金面支撐，短線看法偏中性樂觀。

然而，周書玄分析，目前台股的股價淨值比為1.6倍，距離十年平均值1.68倍相去不遠，儘管投資氣氛樂觀，但再往上挑戰前波高點的壓力較大；因已知手機等科技廠商預測接下來訂單的能見度偏低，使人擔憂後續獲利與財報狀況，有出現少數雜音，故提醒投資人仍需多留意消息面變化。

而展望後市，富蘭克林華美投信認為，台股整體投資氣氛偏樂觀看好，加上過去經驗顯示520之前政策偏向做多，投資仍看好受惠疫情與新科技趨勢帶動成長的產業，例如: 5G基建、筆電/桌上PC、伺服器、醫藥、被動元件等業績成長股，建議逢低分批布局，或是以定期定額方式，中長期投資台股基金。

台股指數 疫情 財報

延伸閱讀

台股520挑戰萬一關卡 有雜音

台股「雙五效應」…大盤變數

股東會旺季到 改選題材熱

台股本周再戰萬一 資金偏好基本面佳、體質穩健族群

相關新聞

台股「雙五效應」…大盤變數

台股上周勁揚逾6%，順利收復年線與季線反壓。不過，隨著5月「雙五效應」報到，包括5月報稅季魔咒、與傳統「五窮六絕」淡季，法人認為台股短線恐將承壓。

台股早盤跌逾300點 回測季線

勞動節連假期間美股表現弱勢，累計四大指數全數下跌，使台股今（4）日開盤大跌210.63點、以10,781.51點開出，在...

台股520挑戰萬一關卡 有雜音

受新冠肺炎影響，台股二月從歷史高點一路下樓梯，但受到國內疫情趨緩、新藥試驗等利多，台股短線樂觀，法人指出，五月重頭戲是五二○行情，加上台灣疫情和緩，但要留意短線上漲多的賣壓。

股東會旺季到 改選題材熱

上周五美股大跌，增加台股短線震盪機率，不過隨著5月到來，統計有236家公司將召開股東會及近70家公司進行董監改選，加上今年上市櫃公司配息可望達1.4兆元，台股殖利率在亞股名列前茅，法人建議應轉向補漲族群，「以長線護短線」操作。

內資鎖碼股 扮攻堅要角

4月下旬前，外資賣不停，但因國家隊四大基金與八大公股行庫等進場護持，加上投信積極布建新倉，帶動台股行情震盪盤堅，不斷改寫波段反彈新高，表現亮眼，使「內資鎖碼股」「疫」軍突起，成為市場關注亮點。

體質勇健股 躍主流

台股月線、周線齊步翻紅，指數本周將再戰萬一（11,000點）大關。法人表示，現階段國際股市震盪，配合企業第1季財報、4月營收、5月繳稅等變數干擾，市場氣氛相對謹慎，盤面主流將聚焦「基本面佳、體質穩健」的族群。

五一連假美股重挫 台股恐面臨年線保衛戰

美國持續繳出難看的經濟數據，加上企業財報利空，美股在台股休市期間下跌超過900點，分析師表示，台股多頭氣勢恐受挫，首要關...

內資鎖碼股／群創、奇鋐 法人搶買

台股指數重返年線後，市場看好將持續挑戰上檔半年線，其中「內資鎖碼股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，群創、奇鋐等均獲三大法人買單進駐。

內資鎖碼股／欣興、南電 成長可期

市場點名「內資鎖碼股」中，投信建倉鎖碼股相關如奇鋐、欣興及南電等擁有不同題材，營運表現及未來成長可期，並吸引內資買盤持續卡位。

內資鎖碼股／旺宏、中信金 動能強

近來台股「內資鎖碼股」成為市場亮點，其中四大基金買超的旺宏、群創、兆豐金、中信金受到矚目。其中旺宏受惠遊戲機卡匣、5G基地台、資料中心及筆電用記憶體出貨強勁成長，首季毛利率站上31%的六季新高，稅後純益12.22億元，年增7.6倍，每股純益0.6元。

內資鎖碼股／遠東、新長榮航 吸睛

「內資鎖碼股」最近獲得公股行庫青睞，買超積極，其中具代表的個股以遠東新、第一金、長榮航等為鎖定標的。其中遠東新為遠東集團控股公司，具指標性，加上遠東新為重要的口罩上游材料供應商，搭上防疫題材，獲得國內投信及自營商連番加碼。

就市論勢／內需雙高族群 聚焦

新冠肺炎疫情進入緩和周期，歐美各國也將陸續部分恢復經濟活動，市場避險情緒降溫，整體有利多方...

熱門新聞

台股「雙五效應」…大盤變數

摩台加計電子盤跌4% 分析師：周一開盤防賣壓

生技三族群 5月主打星

台股本周再戰萬一 資金偏好基本面佳、體質穩健族群

內資鎖碼股 扮攻堅要角

股東會旺季到 改選題材熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。