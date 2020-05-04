台股布局 建議持續投資新科技趨勢等方向

富蘭克林華美投信認為，目前台灣防疫成功，近期「零確診」天數希望持續維持，加上國際疫情與新藥試驗紛傳好消息，短線投資氣氛偏向樂觀看好。不過，後續經濟表現仍需視情況而判斷，下半年的走勢目前也較難評估，建議不妨持續投資新科技趨勢等方向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短期內，受到瑞德西韋公布測試成果佳帶動，加上國際疫情逐漸緩和，美國聯準會又維持超低利率方式，並持續擴大對受疫情影響之勞工進行補貼，也推升美股樂觀表現；在國內看來，台灣此期間抗疫向外行銷成功，內資行情財報公布前投資股票，台股指數樂觀上漲，又具資金面支撐，短線看法偏中性樂觀。

然而，周書玄分析，目前台股的股價淨值比為1.6倍，距離十年平均值1.68倍相去不遠，儘管投資氣氛樂觀，但再往上挑戰前波高點的壓力較大；因已知手機等科技廠商預測接下來訂單的能見度偏低，使人擔憂後續獲利與財報狀況，有出現少數雜音，故提醒投資人仍需多留意消息面變化。

而展望後市，富蘭克林華美投信認為，台股整體投資氣氛偏樂觀看好，加上過去經驗顯示520之前政策偏向做多，投資仍看好受惠疫情與新科技趨勢帶動成長的產業，例如: 5G基建、筆電/桌上PC、伺服器、醫藥、被動元件等業績成長股，建議逢低分批布局，或是以定期定額方式，中長期投資台股基金。