台股本周再戰萬一 資金偏好基本面佳、體質穩健族群

台股月線、周線齊步翻紅，指數本周將再戰萬一（11,000點）大關；法人3日表示，現階段國際股市震盪，配合企業第1季財報、4月營收、5月繳稅等變數干擾，市場氣氛相對謹慎，盤面主流將聚焦「基本面佳、體質穩健」的族群。

上周五台股在美股收紅、原油大漲激勵下，股匯雙漲，指數開高走高，電金傳權值股全面點火，加權股價指數一度站上萬一，終場大漲219點，收10,992點，收復年線，創近一個半月高點，成交量則放大至2,290億元。

在周線、月線方面，台股周線收漲644點，月線收漲1,284點；分析師表示，大盤帶量回補缺口，多方追價意願高，仍需留意缺口附近賣壓。

法人買賣動態上，三大法人上周五全數買超，自營商買超25.89億元，投信買超26.71億元，外資買超184.4億元，三大法人合計買超237億元。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，大盤自從3月24正式止跌以來，都是多方控盤，近期新台幣匯率升值幅度大，代表資金回流台股，在股匯雙漲下，大盤仍帶量回補缺口，顯示多方追價意願高。

但是在缺口附近通常會略有賣壓，建議不要過度追價，應等待量縮整理再進場。

展望盤勢，法人認為，台股受惠疫情有解、熱錢湧入，一度站上萬一，本周須慎防短線獲利賣壓出籠與修正壓力，短期不宜過度追高，建議投資人可留意蘋果財報、營收財報亮眼個股。

台新投顧副總黃文清則指出，台股預期近期高檔整理，後續須觀察是否有再度向上攀高的彈升機會點，建議投資人短線布局，應以「基本面佳、體質穩健」族群為主。

由於這些「基本面佳、體質穩健」的族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如旺宏、華通、欣興、瑞昱、晶豪科、景碩、世界、金居、精材、世芯-KY等，今年首季營收均年增一成以上、且近五個交易日法人買超逾千張。

黃文清強調，現階段在台股盤勢高檔整理之際，投資人可以趁著指數震盪的同時，布局第1季財報預期佳，且近期法人買單進駐的族群，坐擁股價漲升的資本利得收益。

展望盤勢，法人表示，隨著企業第1季報、4月營收、5月繳稅等賣壓狀況，5月中下旬之前的市場氣氛將可能仍顯謹慎，評估進入5月底至6月，市場利多題材的主導因素才將逐漸浮現。