摩台加計電子盤跌4% 分析師：周一開盤防賣壓

上周五逢五一勞動節假期台股休市一天，但歐美股市均有正常開盤，由於蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）對於第三季展望看法悲觀，加上美國總統川普揚言要對中國實施新的關稅制裁，因此歐美股市在五月的第一天都出現大幅度下跌，應證了一句華爾街諺語「Sell in May and go away」。

在新加坡交易所掛牌的摩台期上周五也受影響，加計電子盤跌幅超過4%，分析師預期台股在本周一的開盤將面臨賣壓出籠，尤其以蘋果概念股與亞馬遜概念股將首當其衝。

在技術面上，分析師指出，加權股價指數上周成功站回季線之上，此為新冠肺炎疫情爆發以來首次出現，但技術指標KD已在高檔有修正壓力，後續要留意指數隨著KD指標修正過程中季線是否有撐，一旦季線再度失守，指數恐有大幅度拉回的可能出現。

觀察籌碼變化，分析師表示，外資在台指期部位上周四淨多單減少1,850口，使淨多單水位來到36,589口，但選擇權則依舊持續持有大額買進賣權的中期避險部位，淨買進金額超過7億元，顯示現階段外資對於行情看法為短多中空，投資人需留意外資何時開始出清短多部位，做好風險控管工作。

分析師表示，從五月選擇權未平倉口數來看，買權在11,000點到11,300點履約價有較大未平倉口數堆積，顯示指數在11,000點以上有較大壓力，賣權最大未平倉則在距離較遠的10,000點履約價，同時本周五美國將公布重點數據非農就業人口與失業率，市場預期此數據將會非常糟糕，因此建議投資人在11,000點之上不宜過度樂觀追價，不怕一萬，只怕萬一。