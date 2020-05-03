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摩台加計電子盤跌4% 分析師：周一開盤防賣壓

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股4月大漲1,284點，本周再戰萬一關卡，留意上市櫃4月營收及第一季季報。 本報資料照片
台股4月大漲1,284點，本周再戰萬一關卡，留意上市櫃4月營收及第一季季報。 本報資料照片

上周五逢五一勞動節假期台股休市一天，但歐美股市均有正常開盤，由於蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）對於第三季展望看法悲觀，加上美國總統川普揚言要對中國實施新的關稅制裁，因此歐美股市在五月的第一天都出現大幅度下跌，應證了一句華爾街諺語「Sell in May and go away」。

在新加坡交易所掛牌的摩台期上周五也受影響，加計電子盤跌幅超過4%，分析師預期台股在本周一的開盤將面臨賣壓出籠，尤其以蘋果概念股與亞馬遜概念股將首當其衝。

在技術面上，分析師指出，加權股價指數上周成功站回季線之上，此為新冠肺炎疫情爆發以來首次出現，但技術指標KD已在高檔有修正壓力，後續要留意指數隨著KD指標修正過程中季線是否有撐，一旦季線再度失守，指數恐有大幅度拉回的可能出現。

觀察籌碼變化，分析師表示，外資在台指期部位上周四淨多單減少1,850口，使淨多單水位來到36,589口，但選擇權則依舊持續持有大額買進賣權的中期避險部位，淨買進金額超過7億元，顯示現階段外資對於行情看法為短多中空，投資人需留意外資何時開始出清短多部位，做好風險控管工作。

分析師表示，從五月選擇權未平倉口數來看，買權在11,000點到11,300點履約價有較大未平倉口數堆積，顯示指數在11,000點以上有較大壓力，賣權最大未平倉則在距離較遠的10,000點履約價，同時本周五美國將公布重點數據非農就業人口與失業率，市場預期此數據將會非常糟糕，因此建議投資人在11,000點之上不宜過度樂觀追價，不怕一萬，只怕萬一。

蘋果概念股 未平倉 外資

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重磅超級數據周 可望為台股打開機會

Q:新冠疫情爆發以來，全球股市跳水，各國政府也忙著救火，在美國2兆美元無限制QE帶動下，由美股開始，全球股市總算稍微回穩，而台股自3/19低點開始，由8523一路上漲最高來到10710點，但殺盤下跌必有壓，目前台股來到季線及起跌壓力，漲幅似乎放緩，未來台股適合買進操作嗎？

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4族打頭陣 大盤再攻「萬一」

台股下周有望再挑戰「萬一」關卡，蘋概三王領軍權值動見觀瞻之外，法人也看好，具題材的防疫受惠、筆電供應鏈、被動元件及塑化原料四大類股，有機會也扮演台股挑戰「萬一」關卡的領頭衝鋒族群。

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卡位除權息 熱門股出列

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