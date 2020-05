摩台加計電子盤跌4% 分析師：周一開盤防賣壓

上周五逢五一勞動節假期台股休市一天,但歐美股市均有正常開盤,由於蘋果(Apple)與亞馬遜(Amazon)對於第三季展望看法悲觀,加上美國總統川普揚言要對中國實施新的關稅制裁,因此歐美股市在五月的第一天都出現大幅度下跌,應證了一句華爾街諺語「Sell in May and go away」。

在新加坡交易所掛牌的摩台期上周五也受影響,加計電子盤跌幅超過4%,分析師預期台股在本周一的開盤將面臨賣壓出籠,尤其以蘋果概念股與亞馬遜概念股將首當其衝。

在技術面上,分析師指出,加權股價指數上周成功站回季線之上,此為新冠肺炎疫情爆發以來首次出現,但技術指標KD已在高檔有修正壓力,後續要留意指數隨著KD指標修正過程中季線是否有撐,一旦季線再度失守,指數恐有大幅度拉回的可能出現。

觀察籌碼變化,分析師表示,外資在台指期部位上周四淨多單減少1,850口,使淨多單水位來到36,589口,但選擇權則依舊持續持有大額買進賣權的中期避險部位,淨買進金額超過7億元,顯示現階段外資對於行情看法為短多中空,投資人需留意外資何時開始出清短多部位,做好風險控管工作。

分析師表示,從五月選擇權未平倉口數來看,買權在11,000點到11,300點履約價有較大未平倉口數堆積,顯示指數在11,000點以上有較大壓力,賣權最大未平倉則在距離較遠的10,000點履約價,同時本周五美國將公布重點數據非農就業人口與失業率,市場預期此數據將會非常糟糕,因此建議投資人在11,000點之上不宜過度樂觀追價,不怕一萬,只怕萬一。