美失業數據利空影響市場氛圍 台指期夜盤盤中跌百點
美國失業數據利空影響美股表現，台指期夜盤盤中跌逾百點反映，法人指出，整體市場多空訊息交雜，操作難度大幅增加，儘管市場大幅反彈，仍宜檢視基本面表現。
美國過去六周新增的失業人口已超過3,000萬人，美股三大指數30日開盤後多有震盪，23時道瓊指數跌0.8%，那斯達克指數平盤震盪，嘗試站穩平盤之上，S&P500指數則跌0.6%；在美股修正下，台指期夜盤行情也多受影響，盤中跌1%，跌逾百點。
法人分析，就經濟數據來看，美國公布3月份零售銷售數據月增率及4月份紐約州製造業指數都呈現出歷史性的下跌，美國經濟受到新冠肺炎的影響程度不小。
而全球央行祭出貨幣政策救市，也陸續推出實體刺激經濟措施，美國總統川普3月底簽署2萬2千億美元的刺激經濟法案，近日也陸續傳出復工訊息，然整體市場多空訊息交雜，操作難度大幅增加，僅管市場大幅反彈，仍宜檢視基本面表現。
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