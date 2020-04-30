台股紅綠燈　美股未來一周看三指標

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

美股近期走強，成為台股重要觀察指標，而美股未來一周走勢該觀察哪些指標？富蘭克林證券投顧認為，美股走勢有三大指標，包括疫情及藥物研發發展、經濟數據、企業財報

(1)新冠肺炎疫情、藥物及疫苗研發進展：根據彭博資訊統計至4月29日止，美國確診人數突破100萬人，不過，本周的日平均新增病例數低於前一周的日平均水平，另外，吉利德科學瑞德西韋初步試驗結果報佳音，由美國國家過敏和傳染病研究所進行的三期臨床試驗結果顯示，與安慰劑比較，瑞德西韋可縮短31%新冠肺炎患者的康復時間，另外，吉利德科學公布針對新冠肺炎重症患者的臨床試驗比較五天療程與十天療程是否能取得相似的療效，結果顯示患者取得相似的改善，這將增加吉利德科學目前供應的瑞德西韋所能治療的患者數量，5月底吉利德科學將公布中度症狀患者的臨床數據。

(2)經濟數據：4月ISM非製造業指數、初請失業救濟金人數、四月非農就業數據，預估將大減2200萬人、失業率將自三月的4.4%跳升至16.3%，3月貿易收支，聯準會官員對經濟的看法。

(3)企業財報：未來一周預計156家史坦普500企業將公佈財報，包括醫療、半導體、公用事業、能源、汽車及保險股，根據Factset統計，市場預估第1季史坦普500企業獲利將衰退15.8%，為2009年第2季以來最大跌幅，產業中以能源、消費耐久財、金融及工業類股獲利降幅均逾三成最大，第2季獲利預估衰退31.9%、全年獲利預估衰退15.2%。

財報 肺炎

延伸閱讀

波動求「升」術 四件事不能忘

抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

看好重啟經濟 道瓊重登2萬4000點

油價回穩、財報提振 道瓊回升逾450點

相關新聞

糧荒！藥荒！引爆商機 食品股 生醫股全面大掃瞄

新冠肺炎疫情影響持續演進，4月1日聯合國糧農組織主席、世衛組織總幹事和世貿組織總幹事發布聯合聲明警告：「糧食供應的不確定性或引發糧食出口限制潮，並造成全球市場的糧食短缺。」

台股大漲逾200點攻上年線 法人：後市看美股臉色

美股周三上漲作收，台股今（30）日開高走高，權值股、防疫題材股、金融股、傳產股齊揚下，指數一度衝高至10,999.27點...

兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

第3次世界大戰，早在爆發世紀金融海嘯以來已默默展開，從金融戰、匯率戰、產業戰及區域戰爭無所不在，最後由新冠肺炎來最後終結，長期以來世界承平時期，全球金融市場普遍均共存共榮，隨著世界經濟循環漲跌起落

疫情恐慌趨緩 蘋概股補漲表態

疫情轉趨平緩，新藥試驗傳佳音，激勵全球股市續強，台股大漲逾200點，疫情以來備受壓抑的蘋概股受到激勵，在蘋概三王勁揚領軍...

財經皓角／這波反彈 到底怎麼漲上來的？

許多投資人喜歡在重大事件發生後，觀察籌碼、技術面變化，推演出某種歷史慣性，作為日後操盤心法。這種分析模式，當下可能認為自己找到天機，其實用處往往不大。因為只要走勢不符合歷史、或不符合籌碼變化，就會搞不清楚市場到底在走什麼。

股匯雙漲！ 台幣升破29.8元 台股挑戰萬一、年線

今（30）日呈現股匯雙漲的強勢表現，熱錢持續湧入，台幣在外資大舉匯入及出口商拋匯帶動下，今天早盤以29.950元兌1美元、升值0.1分開出，跟隨台股大漲腳步，不久升破29.8元關卡，盤中升值達1.81角，升值力道為主要亞幣之冠。台股指數今日盤中大漲逾200點並挑戰年線與「萬一」關卡，大排收盤漲219.92點，為10,992.14點，漲幅2.04%，成交金額新台幣2,290.84億元。

原油期貨強彈 台塑四寶大漲逾5%

原本走勢低迷的國際原油價格突然大漲，帶動台塑四寶盤中股價強漲逾5%，連結原油指數的期貨信託指數股票型基金（ETF）甚至大...

台股叩關11,000點 這幾檔防疫股強鎖漲停

台股今（30）日開高走高，午盤過後一度衝上11,000點，指數衝達11,003.14點，大漲230.92點，盤面上除了權...

後新冠運動健身風潮 台概念股誰能吃香喝辣？

新冠肺炎疫情爆發後，雖對運動健身產業在短期內帶來不小的負面衝擊，然疫情總是會過去，隨著全球健康意識抬頭，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

傳產金融走高 台股漲逾180點逼近年線

資金回流帶動新台幣大幅升值，今天台股在傳產和金融股拉抬下開高走揚，盤中爆量大漲逾180點，逼近年線約10969點；分析師...

瑞德西韋藥報喜 中化生漲停、台耀大漲

美國藥廠吉利德（Gilead）宣布新冠肺炎(COVID-19)藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據，激勵昨天美股大漲外，國內的...

台股挑戰11,000點關卡 蔡鎮村：逢低樂觀布局

因抗病毒藥物「瑞德西韋」在治療新冠肺炎傳出好消息、聯準會重申將竭盡所能提振經濟，以及紐約原油期貨大漲激勵能源類股的影響，...

熱門新聞

友訊攜手佳世達 突襲撤換明泰董事長李中旺

十檔題材燒 股價創高

台股反彈4月天 大漲千點

台股大漲逾200點攻上年線 法人：後市看美股臉色

台積電站上302元、聯發科412元開高 雙雙突破整數關卡

台股叩關11,000點 這幾檔防疫股強鎖漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。