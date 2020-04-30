台股紅綠燈　美股未來一周看三指標

美股近期走強，成為台股重要觀察指標，而美股未來一周走勢該觀察哪些指標？富蘭克林證券投顧認為，美股走勢有三大指標，包括疫情及藥物研發發展、經濟數據、企業財報。

(1)新冠肺炎疫情、藥物及疫苗研發進展：根據彭博資訊統計至4月29日止，美國確診人數突破100萬人，不過，本周的日平均新增病例數低於前一周的日平均水平，另外，吉利德科學瑞德西韋初步試驗結果報佳音，由美國國家過敏和傳染病研究所進行的三期臨床試驗結果顯示，與安慰劑比較，瑞德西韋可縮短31%新冠肺炎患者的康復時間，另外，吉利德科學公布針對新冠肺炎重症患者的臨床試驗比較五天療程與十天療程是否能取得相似的療效，結果顯示患者取得相似的改善，這將增加吉利德科學目前供應的瑞德西韋所能治療的患者數量，5月底吉利德科學將公布中度症狀患者的臨床數據。

(2)經濟數據：4月ISM非製造業指數、初請失業救濟金人數、四月非農就業數據，預估將大減2200萬人、失業率將自三月的4.4%跳升至16.3%，3月貿易收支，聯準會官員對經濟的看法。

(3)企業財報：未來一周預計156家史坦普500企業將公佈財報，包括醫療、半導體、公用事業、能源、汽車及保險股，根據Factset統計，市場預估第1季史坦普500企業獲利將衰退15.8%，為2009年第2季以來最大跌幅，產業中以能源、消費耐久財、金融及工業類股獲利降幅均逾三成最大，第2季獲利預估衰退31.9%、全年獲利預估衰退15.2%。