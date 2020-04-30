台股拚重返萬一收漲219.92點 三大法人買超237億

台股今（30）日開高走高，一度衝達11,012.78點，大漲240.56點，可惜尾盤未能守住11,000點，終場以10,992.14點作收，上漲219.92點，成交量2,290.84億元，周線上漲644.78點，漲幅6.23%，月線翻紅上漲1,284.08點，漲幅13.23%；三大法人買超237億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超184.39億元，投信買超26.71億元，自營商買超（合計）25.88億元，其中自營商（自行買賣）買超4.77億元，自營商（避險）買超21.11億元。

美股周三收漲，台股今日股匯雙漲，早盤以10,826.26點開高，三王領軍蘋概股展開攻勢，權值股、金融股、傳產股齊點火，指數一度重新站上萬一點關卡，可惜尾盤未能守住，終場以10,992.14點作收，漲幅2.04%，收復年線，周線及月線齊翻紅，周漲幅6.23%，月線終止連三黑，漲幅13.23%。