聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股叩關11,000點 這幾檔防疫股強鎖漲停
台股今（30）日開高走高，午盤過後一度衝上11,000點，指數衝達11,003.14點，大漲230.92點，盤面上除了權值股、傳產龍頭股、金融股等領軍指標外，防疫股也是強勢表態，在瑞德西韋實驗出現正面數據的題材激勵下，中化生 （1762）跳空以漲停50.8元開出後鎖死、台耀也以漲停開出、康那香同步漲停鎖死。
台股今日不僅是站上年線，且叩關11,000點，盤中大漲逾220點，各類股一片上漲表現，防疫概念股則是由生技及口罩等股表態續漲，美吉列德科學(GILD-US)表示，瑞德西韋新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，消息傳出激勵相關生技股的漲勢。
中化生在4月中旬宣布，已完成實驗室製程開發，成功合成3批合計達4.73gm(克)、純度99.72%的瑞德西韋；台耀則是與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具有自製瑞德西韋能力，只要政府解決專利問題，若能獲得授權就可量產。
中化生今日跳空以50.8元漲停開出後鎖死，台耀也以漲停50.3元開出，雖有打開，盤中漲幅逾9%，表現強勢；除了生技股之外，康那香今日開高走高，以30.6元開高後直衝上漲停30.65元鎖死。
上市櫃防疫股表現強勢，熱映今日開高衝上漲停，以96.5元開高後攻上漲停96.8元鎖死，續創新高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言