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台股叩關11,000點 這幾檔防疫股強鎖漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（30）日開高走高，午盤過後一度衝上11,000點，指數衝達11,003.14點，大漲230.92點，盤面上除了權值股、傳產龍頭股、金融股等領軍指標外，防疫股也是強勢表態，在瑞德西韋實驗出現正面數據的題材激勵下，中化生 （1762）跳空以漲停50.8元開出後鎖死、台耀也以漲停開出、康那香同步漲停鎖死。

台股今日不僅是站上年線，且叩關11,000點，盤中大漲逾220點，各類股一片上漲表現，防疫概念股則是由生技及口罩等股表態續漲，美吉列德科學(GILD-US)表示，瑞德西韋新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，消息傳出激勵相關生技股的漲勢。

中化生在4月中旬宣布，已完成實驗室製程開發，成功合成3批合計達4.73gm(克)、純度99.72%的瑞德西韋；台耀則是與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具有自製瑞德西韋能力，只要政府解決專利問題，若能獲得授權就可量產。

中化生今日跳空以50.8元漲停開出後鎖死，台耀也以漲停50.3元開出，雖有打開，盤中漲幅逾9%，表現強勢；除了生技股之外，康那香今日開高走高，以30.6元開高後直衝上漲停30.65元鎖死。

上市櫃防疫股表現強勢，熱映今日開高衝上漲停，以96.5元開高後攻上漲停96.8元鎖死，續創新高。

生技股

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