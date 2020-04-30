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台股大漲逾200點攻上年線 法人：後市看美股臉色

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
。圖／聯合報系資料照片
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美股周三上漲作收，台股今（30）日開高走高，權值股、防疫題材股、金融股、傳產股齊揚下，指數一度衝高至10,999.27點，大漲227.05點，僅 差0.73點就衝達11,000點；華南投顧董事長儲祥生表示，台股後續行情表現仍然要觀察美股的變化，若出現跌多漲少時，就要小心因應。

美股周三收紅，道瓊工業指數收漲532.31點，漲幅2.21%，以24,633.86點作收；標普500指數收漲76.12點，漲幅2.66%，收2,939.51點；那斯達克指數收高306.98點，漲幅3.57%，以8,914.71點作收。

美股上漲，加上外資昨日買超台股180億元，台股今日早盤以10,826.26點開高後續往上攻高，權王台積電跳空站上300元，盤中漲幅1.67%，股王大立光、鴻海也是上漲攻勢，聯發科攻上400元關卡，盤中漲幅逾3%，防疫股也是強漲攻勢。

在大型龍頭股點火帶動下，金融股、傳產股也是齊漲，電子、金融、傳產龍頭股領軍上攻，指數衝達10.999.27點，除攻上年線，更叩關11,000點；儲祥生表示，雖然仍存有財報及各公司近期法說會釋出對第2季及下半年保守的訊息等隱憂，但在美股上漲帶動下，台股續往上走。

他提醒，現階段主要還是跟著美股的步調，雖然這次疫情所造成的實質經濟體受傷的影響恐將超過2008年，但在美股仍走強時，將持續帶動台股的表現，因此，如果出現美股跌多漲少時，就必須要小心因應。

美股 台股

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