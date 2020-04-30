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瑞德西韋藥報喜 中化生漲停、台耀大漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
吉利德實驗藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）。 路透社
吉利德實驗藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）。 路透社

美國藥廠吉利德（Gilead）宣布新冠肺炎(COVID-19)藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據，激勵昨天美股大漲外，國內的中化生（1762）、台耀（4746）有能力生產「瑞德西韋」（remdesivir）原料藥今（30）日股價走勢強勁，兩檔個股都一度攻上漲停。

吉利德（Gilead）所研發的「瑞德西韋」（remdesivir）美國藥廠吉利德29日表示，旗下新冠肺炎藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據，已達成主要的評估指標。吉利德說，這項實驗由美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）進行，更多的細節與數據隨後將由NIAID公布。

國內中化生日前也宣布，已完成實驗室製程開發，成功合成3批1.60 + 1.55 + 1.58 = 4.73 gm（克），而且純度達99.72%的「瑞德西韋」原料藥。這個消息帶動中化生成為市場人氣寵兒，受惠於瑞德西韋療效被證實後，今天再度攻上漲停，股價來到50.8元，盤中一度漲停打開，但買盤搶進截至11點止，成交量達1.2萬張，成功大量換手後，股價再攻漲停。

國內生技界指出，疫情已經造成全球都很恐慌，瑞德西韋這藥能醫治新型冠狀病毒肺炎利多傳出後，可望減緩全世界對於病毒的恐慌，除了中化生外，國內另一家知名的原料藥廠台耀日前也表示，可以在半個月內合成10公克，一個月內合成100公克，年產可達百公斤，有能力提供大量病患療程所需的劑量，台耀股價今天也大漲，一度來到漲停50.3元。

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