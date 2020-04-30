台股挑戰11,000點關卡 蔡鎮村：逢低樂觀布局

全球經濟放了兩個月春假，現在大家都期待何時可以再開門做生意。自中國大陸解封後一個月，觀察到國際銅價及波羅的海海岬型指數（Capesize）已自底部緩步墊高。這些原物料需求逐漸回升...

2020-04-29 22:54