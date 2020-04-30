台股挑戰11,000點關卡 蔡鎮村：逢低樂觀布局
因抗病毒藥物「瑞德西韋」在治療新冠肺炎傳出好消息、聯準會重申將竭盡所能提振經濟，以及紐約原油期貨大漲激勵能源類股的影響，此抵銷第一季GDP數據疲弱的衝擊，美股漲勢帶動亞股開高走高。
台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，台股多家公司於法人說明會釋出今（2020）年第一季亮麗成績單引領之下，加權指數向上挺進挑戰11,000點。
台股VIX持續下降，整體風險指標處中性偏多。然而明天開始的三天連假，以及蘋果電腦財報將公布，或有避險需求壓力。但整體而言，重啟經濟活動的解封城才是救經濟的主要藥方。因此，陸續重啟經濟活動將是股市重大利多，交易人可以審慎樂觀逢低布局，戰戰兢兢規劃策略為宜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言