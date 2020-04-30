快訊

為逃票刺死鐵路警察 嫌因「精神疾病」獲判無罪

專訪銅鑼灣書店林榮基「我只是個來台開書店的人」

台積電站上302元、聯發科412元開高 雙雙突破整數關卡

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）、聯發科（2454）今（30）日同步上漲開出，且一舉突破整數關卡，台積電以302元開出，攻上300元之上，盤中漲幅1.5%；聯發科更是以412元開高，上漲14元，不過股價開高後漲勢略有減少，早盤漲幅逾2%。

台積電昨日攻300元關卡只差一小步，台積電ADR周三收漲3.26%，以54.48美元作收，上漲1.72美元，外資昨日買超台積電15,525張，今日早盤開高走高，以302元開出，一度拉升至303.5元，上漲4.5元，順利站上300元關卡。

聯發科第1季毛利率43.1％，創近19季高點，展望第2季，預估單季營收621~669億元，季增2~10%，毛利率42.5％正負1.5個百分點，每股純益3.37~4.12元；法說會釋出優於預期的看法，多家外資最新報調高目標價，約介於311~450元。

外資昨日買超聯發科16,972張，連三買，投信則是買超310張，僅自營商小賣超341張，聯發科今日跳空以412元開高，上漲14元，漲幅3.5%，早盤漲勢略降，盤中漲幅2.26%，漲勢仍強，且順利重返400元之上。

台積電 聯發科

延伸閱讀

台積電ADR周三漲3.26% 溢價大台股開盤看漲

聯發科、瑞昱 認購夯

疫情延燒 台積電逆勢調薪3%至5%

外資買超180.26億 買超最愛這兩大族群

相關新聞

台積電站上302元、聯發科412元開高 雙雙突破整數關卡

台積電（2330）、聯發科（2454）今（30）日同步上漲開出，且一舉突破整數關卡，台積電以302元開出，攻上300元之...

疫情受害股 大反攻

受惠於歐美各國計畫陸續解除封城，以及外資買盤回籠，推升台股昨（29）日重登季線，長榮航（2618）、豐泰等多檔新冠肺炎疫情受害股，獲得法人或業內回補，股價展開大反攻，匯集盤面人氣。

台股開高走高 開盤上漲54點

受美股走揚影響，市場具有信心，台股今（30）日開盤指數開在10,826點，上漲54點。

股匯齊揚 台幣見2字頭

台灣防疫措施得宜，確診人數連日為「零」，市場信心大振，昨天台北股匯市齊揚，加權指數攻克一萬七百點之上，新台幣兌美元匯率更一舉突破三十元關卡，終場收在廿九點九五一元。標準普爾（Ｓ&Ｐ）也對我國主權評等維持不變，業界解讀，央行貨幣政策控制得宜為一大關鍵，有助舒緩經濟及金融衝擊。

台股反彈4月天 大漲千點

美國擬於5月重啟經濟，全球央行持續寬鬆，激勵國際熱錢回流新興市場，昨（29）日外資大舉買超台股180億元，推升指數上漲156點衝破季線反壓。累計4月外資轉為買超21億元，大盤強彈1,064點或10.96%，有望創下史上第二大4月漲點。

十檔題材燒 股價創高

台股昨（29）日在市場半信半疑中重登季線10,658關卡，創本波反彈新高，恆大、智邦等十檔個股挾防疫題材或基本面優勢，收盤價領先創下歷史紀錄，波段漲幅達50%至164%，蔚為多頭強勢指標。

顧立雄談解除限空令 紐約、加州是觀察重點

金管會主委顧立雄昨（29）日表示，會觀察美國疫情變化，以評估是否提前解除限空令，若美國疫情和緩、甚至得到控制，會來考慮；尤其是紐約及加州兩個關鍵地區是否恢復經濟活動，將是觀察重點。

證交所配發股利2.7元

臺灣證券交易所董事會通過去年財報，稅後純益33.75億元，以增資後股本計算，每股純益（EPS）4.63元，決議配發2.4元現金股息、0.3元股票股利，共計2.7元股利，股東會預定6月24日舉行。

投資原油ETF 盯溢價風險

近期新冠肺炎疫情變化導致全球金融市場波動加劇，其中又以原油相關ETF為投資人關注焦點，臺灣證券交易所昨（29）日再度示警，部分ETF出現溢價過高情形，提醒投資人應注意相關買賣風險。

就市論勢／工業4.0概念 聚光

全球經濟放了兩個月春假，現在大家都期待何時可以再開門做生意。自中國大陸解封後一個月，觀察到國際銅價及波羅的海海岬型指數（Capesize）已自底部緩步墊高。這些原物料需求逐漸回升...

統一美股ETN近月漲逾12%

美股3月底以來反彈態勢明顯，市場獨家連結美股的統一MSCI美國低波動報酬指數ETN（020015）、以及統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN（020016），自3月27日掛牌以來，至4月27日，漲幅分別約16%及12%，完全反映了美股這一波強反彈行情。

外資買超180.26億 買超最愛這兩大族群

台股收復季線，今(29)日以10,772.22點作收，上漲156.16點，三大法人買超173.47億元，外資買超180....

熱門新聞

外資買超180.26億 買超最愛這兩大族群

國泰金董事會通過擬配發2元現金股利 殖利率達5.2%

旺宏記憶體 快缺貨了

十檔題材燒 股價創高

旺宏第1季業績亮眼 董座：上半年還不錯應該會比往年好

穩懋線上法說 掀慶祝行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。