台積電站上302元、聯發科412元開高 雙雙突破整數關卡

台積電（2330）、聯發科（2454）今（30）日同步上漲開出，且一舉突破整數關卡，台積電以302元開出，攻上300元之上，盤中漲幅1.5%；聯發科更是以412元開高，上漲14元，不過股價開高後漲勢略有減少，早盤漲幅逾2%。

台積電昨日攻300元關卡只差一小步，台積電ADR周三收漲3.26%，以54.48美元作收，上漲1.72美元，外資昨日買超台積電15,525張，今日早盤開高走高，以302元開出，一度拉升至303.5元，上漲4.5元，順利站上300元關卡。

聯發科第1季毛利率43.1％，創近19季高點，展望第2季，預估單季營收621~669億元，季增2~10%，毛利率42.5％正負1.5個百分點，每股純益3.37~4.12元；法說會釋出優於預期的看法，多家外資最新報調高目標價，約介於311~450元。

外資昨日買超聯發科16,972張，連三買，投信則是買超310張，僅自營商小賣超341張，聯發科今日跳空以412元開高，上漲14元，漲幅3.5%，早盤漲勢略降，盤中漲幅2.26%，漲勢仍強，且順利重返400元之上。