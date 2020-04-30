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台股開高走高 開盤上漲54點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導

美股走揚影響，市場具有信心，台股今（30）日開盤指數開在10,826點，上漲54點。

美股終場四大指數全數上漲，美股道瓊指數上漲532點或2.21%，收24,633點；標普500指數上漲76點或2.66%，收2,939點；那斯達克指數上漲306點或3.57%，收8,914點；費城半導體指數上漲84.55點或4.94%，收1,797點。

儘管美國首季經濟因疫情影響呈現大幅衰退，但是在聯準會宣布維持利率接近為零的政策，承諾竭盡所能動用全部工具支撐經濟，以及「瑞德西韋」試驗結果傳出佳音，點燃美股行情，四大指數受到激勵，全面走揚。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計買超173.47億元。其中，外資買超180.27億元，投信買超11億元，自營商賣超17.8億元。

昨日資券變化方面，融資減1.2億元，融資餘額為1042.87億元，融券增1.28萬張，融券餘額為82.57萬張。外資台指期部位，多單加碼1881口，淨多單部位38439口。借券賣出金額為41.7億元。

法人表示，美股本周尚有重量級科技股財報將公布，預期短線仍將會呈現高檔震盪，指數順勢站上季線，沿五日線走高，操作採選股不選市，可等待量縮拉回再逢低布局，選股方向可留意半導體、高殖利率、雲端伺服器、車用、水泥、防疫／生技等。

美股 台股

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