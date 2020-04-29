外資買超180.26億 買超最愛這兩大族群

台股收復季線，今(29)日以10,772.22點作收，上漲156.16點，三大法人買超173.47億元，外資買超180.26億元最多，統計買超前十大主要為權值股及金融股，買超聯電48,673張最多，居買超個股之冠，其次為新光金及聯發科(2454)。

台股今日以10,656.4點開出，盤中一度逼近10,800點，衝達10,794.83點，權王台積電一度衝上300元之上，可惜未守穩，終場收299元，上漲2.5元，大立光、鴻海、聯發科收紅，但國巨紅翻黑，指數終場以10,772.22點作收，漲幅1.47%。

統計三大法人買超173.47億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超180.26億元，投信買超11億元，自營商賣超（合計）17.8億元；合計4月來外資買超21.97億元，投信4月來合計買超215.6億元。

統計今日外資買超前十大個股依序是聯電、新光金、聯發科、台積電、群創、開發金、國泰金、玉山金、富邦金、臺企銀等，以權值股及金融股為主要買超標的。

投信今日買超前十大則依序是欣興、長榮、長榮航、國產、開發金、統一、大成、華通、南亞、台郡等，買超欣興3,480張居冠。

台積電今日開高力拚重返300元大關，盤中一度拉升至301.5元，攻上季線，可惜終場仍是無功而返，收在299元，上漲2.5元，漲幅0.84%；近期多家外資陸續調降多檔半導體股及台積電評等，外資今日買超15,525張。

聯發科第1季毛利率43.1％，創近19季高點，展望第2季，預估單季營收621~669億元，季增2~10%，毛利率42.5％正負1.5個百分點，每股純益3.37~4.12元；法說會釋出優於預期的看法，多家外資最新報調高目標價，約介於311~450元。

聯發科今日以400元開高，一舉站上半年線，終場收398元，上漲23元，漲幅6.13%，外資今日買超聯發科16,972張，連三買，投信買超310張，自營商則是賣超341張。

群益店頭市場基金經理人王耀龍表示， 整體來看，台股短期在全球疫情警報尚未全面解除下，市場震盪難免，但下半年實體經濟經濟成長性及各產業展望仍有趨勢向上的投資機會，其中不論總經數據或企業營運歷經2018~2019年連續基期下滑，成長性仍值得期待。

投資操作上，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。