台股站上季線收漲156.16點 三大法人買超173.47億

台股今（29）日開高一度衝達10,794.83點，盤面上題材股當道，內需、資產、防疫、落後補漲等題材股都有表現，搭配電子、金融股走強，終場以10,772.22點作收，站上季線，上漲156.16點，成交量1,922.87億元；三大法人買超173.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超180.26億元，投信買超11億元，自營商賣超（合計）17.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.15億元，自營商（避險）賣超8.64億元。

台股今日以10,656.4點開出，盤中一度逼近10,800點，權王台積電一度衝上300元之上，可惜未守穩，終場收299元，上漲2.5元，大立光、鴻海、聯發科收紅，但國巨紅翻黑，終場以10,772.22點作收，漲幅1.47%。

群益店頭市場基金經理人王耀龍表示，新冠肺炎疫情為今年對股市影響最甚的因素，但隨著流動性問題已陸續獲得改善，加上各國央行持續推動措施改善市場流動性和信心，若疫情逐漸趨緩，總體經濟也將逐步回到正軌。

整體來看，台股短期在全球疫情警報尚未全面解除下，市場震盪難免，但下半年實體經濟經濟成長性及各產業展望仍有趨勢向上的投資機會，其中不論總經數據或企業營運歷經2018~2019年連續基期下滑，成長性仍值得期待。

投資操作上，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。