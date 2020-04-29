快訊

直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

限空令何時解除？顧立雄：要看美國疫情

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會主委顧立雄今（29）日出席活動受訪時，對於台股回穩，限空令何時會解除表示，主要看美國疫情，若和緩、甚至得到控制，會來考慮。

台股收復季線，很多國家解封、外資也回頭，限空令何時解除？顧立雄表示，主要看其他幾個國家，有比我們嚴格的禁空令，我們還有前一天3.5%跌幅，是溫和限制放空的手段，原則上是三個月，但我們現在主要是看美國疫情狀況，若疫情逐漸和緩，甚至得到控制，這部分會考慮。

對於外資動向，顧立雄說，我們會關注，但不會去說外資進出要如何管控，外資本來就是依照投資策略進行，他還是強調台股基本面，目前台股殖利率還有4%多，比起其他資本市場來看，台股殖利率不錯是一個適合投資的市場。

此外，對於元大原油正2，顧立雄表示，淨值一旦歸零後，是無法回復，因為ETF本身資產做一個投資，因為標的是期貨，有一個保證金，一進入到零以下，保證金會被斷。

一旦這樣淨值歸零，淨值不可能恢復情況下，這樣的ETF，這個折溢價本身就非屬於這該有的市場淨值，要以客觀淨值做為投資人的選擇比較適當，他認為這樣大幅的溢價，非正常現象。

他表示，一旦淨值為零無法恢復，所以需要有一個停止交易，進而下市的機制。

台股 外資 顧立雄

延伸閱讀

公股銀衝紓困業績造成排擠？顧立雄怒駁似是而非

台股漲219點 限空令暫不解除

立委籲避免紓困錯對象 顧立雄：各銀行做好內控

華南永昌證券鉅額虧損案 金管會30日公布調查結果

相關新聞

台股突破季線、多頭氣勢旺 上漲156點收10,772

台股今（29）日突破季線，多頭氣勢旺，終場收在10,772.22點，上漲156.16點，成交量1,922.87億元。

謝金河：漲了2000多點 還能買什麼股票？

我們常說恐慌與貪婪常在一瞬之間，從元月二十三日武漢封城以來，這個世界出現了巨大的變化，封城與鎖國成了常態，全世界交通中斷，航空公司停飛，郵輪停駛，金融市場也受到巨大破壞，美國股市連續出現熔斷，連石油價格也出現熔斷，甚至出現了我們一生從未見過的負油價。

集保線上股東會論壇 預熱責任投資服務平台

集保結算所繼2018年及2019年，今（2020）年再次在我國股東會季節前夕舉辦大規模論壇，今年首度移師線上舉辦，已吸引超過300家上市（櫃）公司、約600名從業人士報名參加。

股摩力／美股級財報周 指引台股下波主流

每季季底的次月第三周起，是美股的超級財報周，重要上市公司陸續公布季報與下一季的展望，由於新冠肺炎疫情衝擊，造成銀行業放款業務的債務違約風險飆升，首先公告財報的華爾街五大銀行獲利大減，並提撥近年最大規模的信貸損失準備，為第一季悲觀的財報，拉開序曲。

展店步伐持續 雅茗順利填息

觀光股首檔除息股雅茗-KY（2726）今盤中股價漲幅逾4%，該股在上周四（23日）進行除息交易，不到一周的時間順利在今日填息。雖然全球仍在新冠肺炎疫情陰影籠罩之下，但中國大陸消費力道與復工率已顯著提升，雅茗營收主力在大陸市場，第二季營運可望逐漸回穩。

觀光股買盤簇擁 高價股激昂

抗疫100天，台灣連續三天「0確診」，引發消費市場小確幸心裡，市場看好，沉寂已久的消費買氣可望逐漸回暖，激勵今日觀光類股漲勢。買盤主要聚焦高價股，類股股后柏文（8462）開高走高，盤中漲幅逾8%。六角（2732）在追價買盤推升下，盤中順勢攻頂亮燈漲停，瓦城（2729）、美食-KY（2723）盤中漲幅也超過3%。

台股突破季線、多頭氣勢旺 上漲156點

時序將進入5月，台股多頭今日一早氣勢如虹，大盤指數上漲超過170點，站上季線並越過10700點關卡，挑戰10800點。台股早盤漲幅逾1.6%，居亞洲主要股市之冠。

台股挑戰季線 低本益比股當道

台股上周再度上演驚奇，指數不到月線就防守成功，週一又再度帶量上漲，雖然季線尚未突破，但從格局來看，區間整理型態已成，短線要跌破月線是更不容易的事了...

連三天「零確診」 觀光股爆小確幸買盤、高價股帶頭衝

抗疫100天，台灣連續3天「0確診」，引發消費市場小確幸心理，市場看好，沈寂已久的消費買氣可望逐漸回暖，激勵今日觀光類股...

防疫有成 台股漲逾150點站回季線

美股雖收黑，台灣連續3日零確診，法人指出，受惠防疫有成吸引資金卡位，台股今天爆量大漲逾150點，不只成功站上季線關卡，也...

台積電開高後攻上300元 台股站上季線

台積電（2330）今（29）日開高走高重新站上300元關卡之上，早盤以299元開出，上漲2.5元，一度拉升至300.5元...

台股走出自己的路 開盤上漲40點

不受美股收跌影響，台股走出自己的路，台股今（29）日開盤10,656.4點，上漲40.34點。

熱門新聞

原油期貨變負數難理解？網傳「酒店交易論」讓你秒懂

台股輪動 出現「電金蹺蹺板」

壽險撿便宜 悄悄進場買股

熱軋大漲 中鋼振奮

聯發科目標價 外資看法差異大

可成董事申讓5萬張持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。