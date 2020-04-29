限空令何時解除？顧立雄：要看美國疫情

金管會主委顧立雄今（29）日出席活動受訪時，對於台股回穩，限空令何時會解除表示，主要看美國疫情，若和緩、甚至得到控制，會來考慮。

台股收復季線，很多國家解封、外資也回頭，限空令何時解除？顧立雄表示，主要看其他幾個國家，有比我們嚴格的禁空令，我們還有前一天3.5%跌幅，是溫和限制放空的手段，原則上是三個月，但我們現在主要是看美國疫情狀況，若疫情逐漸和緩，甚至得到控制，這部分會考慮。

對於外資動向，顧立雄說，我們會關注，但不會去說外資進出要如何管控，外資本來就是依照投資策略進行，他還是強調台股基本面，目前台股殖利率還有4%多，比起其他資本市場來看，台股殖利率不錯是一個適合投資的市場。

此外，對於元大原油正2，顧立雄表示，淨值一旦歸零後，是無法回復，因為ETF本身資產做一個投資，因為標的是期貨，有一個保證金，一進入到零以下，保證金會被斷。

一旦這樣淨值歸零，淨值不可能恢復情況下，這樣的ETF，這個折溢價本身就非屬於這該有的市場淨值，要以客觀淨值做為投資人的選擇比較適當，他認為這樣大幅的溢價，非正常現象。

他表示，一旦淨值為零無法恢復，所以需要有一個停止交易，進而下市的機制。