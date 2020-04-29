台股突破季線、多頭氣勢旺 上漲156點收10,772

台股今（29）日突破季線，多頭氣勢旺，終場收在10,772.22點，上漲156.16點，成交量1,922.87億元。

亞洲股市今日表現漲跌互見，港股開高走高，上漲逾0.2%；日股開低走低，下跌逾0.06%；陸股上證開低走高，上漲逾0.3%；韓股則是開高走高，上漲逾0.9%，表現最好。

今日類股則以汽車最強勢，漲幅逾5%，裕日車亮燈漲停，和泰車上漲逾7%，廣華-KY上漲逾6%，其他、運輸類漲幅都逾3%，緊追最後，其他類遠見、康那香、新麗、鋼聯、東哥遊艇均亮燈漲停，運輸類陽明上漲逾8%，華航、長榮航上漲逾6%，表現都十分亮眼。

觀察台灣50成分股表現，蘋概三王台積電上漲逾0.8%，鴻海則是上漲逾0.5%，大立光上漲逾2%，而其餘權值股中租-KY上漲逾7%，聯發科上漲逾6%，豐泰上漲逾5％，台塑四寶當中，以南亞表現最好，上漲逾3%。

法人表示，整體而言，台股長期仍偏多看待，然而須提防指數漲多拉回，另上方長期賣壓恐需時間消化，估台股將劇烈震盪向上，操作上建議投資人逢高調節持股。

此外，五一勞動節休市適逢蘋果財報公布，市場恐在結算後以保守態度面對，投資人可關注蘋果未來展望並針對相關產業鏈布局。