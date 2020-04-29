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分析師：美股財報周2密碼 指引台股下波主流

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
摩爾投顧證券期貨分析師陳昆仁。圖／陳昆仁提供
摩爾投顧證券期貨分析師陳昆仁。圖／陳昆仁提供

■ 摩爾投顧證券期貨分析師 陳昆仁

每季季底的次月第三周起，是美股的超級財報周，重要上市公司陸續公布季報與下一季的展望，由於新冠肺炎疫情衝擊，造成銀行業放款業務的債務違約風險飆升，首先公告財報的華爾街五大銀行獲利大減，並提撥近年最大規模的信貸損失準備，為第一季悲觀的財報，拉開序曲。

根據路孚特（Refinitiv）統計，S&P500指數公司第一季獲利將下跌14%，第二季跌幅更深達32.2%，不過，相較於整體平均衰退的財報數字，提醒投資人更應關注財報透露出的二大資訊：一、公司產業及整體經濟展望；二、利空測試之下的股價若能拉回守穩，也將帶來另一波上漲動能，例如，科技業又似乎已領先其他產業，尋求築底翻揚的契機。

舉例，INTEL上周公告的財報中，雖然對於第二季獲利預估將低於預期，並取消全年財測，股價卻以開低走高反映，原因是市場看好雲端資料中心帶來的伺服器需求，以及遠距辦公帶動PC和NB需求增加。

德儀財報也顯示，PC和伺服器晶片銷售強勁，需要對疫情過後的需求回升做準備，股價強彈並激勵晶片股全數強彈，費城半導體指數大漲5.88%，Netflix甚至在公告財報後，股價更創下52周新高。

本周將公告財報的科技大廠有Facebook、Alphabet、Microsoft、Amazon、Apple等，其中，Amazon股價已領先創下歷史新高，雲端服務強勁成長，反而成為疫情下的受惠者。

高科技電子股為主的NASDAQ和費城半導體指數，在重量級科技股財報優於預期，並透露前景展望樂觀的激勵之下，領先S&P500指數站上季線關卡，以電子股為主的台股勢必也不會寂寞，選股方向，也可以從雲端服務受惠族群，如伺服器、PC／NB、記憶體等產業著手。

美股財報周2密碼影音： https://www.youtube.com/watch?v=ndXcFTnDMfw&feature=youtu.be

財報 雲端服務 疫情

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