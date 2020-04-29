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外資調高目標價 聯發科股價跳空開高碰400大關

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）法說會捎來喜訊，第一季毛利率及第二季財測預估均優於法人預期，且對全球及中國5G手機出貨量維持不變，外資報告上調目標價。

法人指出，第二季營運仍維持穩健成長態勢，優於預期表現，且4G及中國手機客戶市占率持續攀升，疫情無礙於長線發展。法說會內容激勵股價跳空開出，一度觸及400元整數關卡，漲幅6.66%。

外資指出，聯發科第一季毛利率43.1%優於預期41.5%至42.2%，而第二季營收621至669億元也高於預期，但與市場預估一致，反應第二季終端客戶還未削減訂單，儘管第二季5G晶片天璣800開始出貨，加上天璣1000部分，5G產品組合增加，但毛利率中位數42.5%，意味著平均售價有潛在壓力。

若對比台積電法說會說法，下半年半導體終端有庫存修正風險，下游智慧型手機與半導體存在時間差，手機晶片第三季可能進行庫存調整，聯發科改善5G產品組合將有助於毛利率推升，長期趨勢仍朝正向發展。

對於2020年全球5G手機銷量，執行長蔡力行表達維持不變看法，全球5G智慧型手機出貨量1.7至2億台、其中在中國出貨量1.0至1.2億台。本土法人則認為，若以聯發科曾誓言在5G晶片市場拿下40%以上市占率來預估，今年聯發科5G手機單晶片出貨量3,500萬顆。

4G 智慧型手機 5G

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