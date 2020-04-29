土洋對作投信脫穎而出 4月買超這幾檔最多

台股今（29）日開高攻上季線，盤中大漲逾百點，統計4月來上漲逾1,000點，漲幅逾10%，本月土洋績效比一比，投信僅3個交易日出現賣超，合計4月買超204.6億元，相對外資賣超158.29億元來的強勢，投信買超逾萬張個股達11檔，以買超友達（2409）25,806張最多；法人認為，5月將進入首季財報密集公布高峰期，投信的動向更值得留意。

台股指數4月來往上走升，今日開高走高，早盤一度衝高至10,777.44點，以盤中高點來看，4月大盤指數上漲1,069點，漲幅達11.01%，若以昨日收盤10,616.06點來看，則是上漲908點，漲幅9.35%；4月來三大法人合計賣超47.93億元，其中主力賣壓仍是外資，但投信則是買超主力，除在4月1日至17日連續買超11個交易，近期也已連四買，4月來僅3個交易日賣超，土洋對作情況明顯。

統計投信本月來買超逾萬張個股依序是友達、欣興、中信金、奇鋐、長榮、裕隆、晶技、華通、聯電、永豐金、台表科等；另外，亞泥、台泥也有逾9,000張的買超，買超逾5,000張個股還包括廣達、晶電、力成、遠東新、國巨、和碩、華新科、長榮航、泰鼎-KY、京元電、南電等。

台股今日遇上周選擇權與摩台指結算，法人預期角力重頭戲，將落在尾盤，早盤以10,656.4點開高後走高，攻克季線反壓，盤中大漲超過150點，漲幅1.44%，財經專家Wen姐表示，4月以來土洋績效比一比，本土投信大勝，盤面上的強勢股，幾乎都與投信買超個股密切相關。

但她也提醒，指數已拉高至季線關前，5月將進入首季財報密集公布高峰期，投信的動向更值得留意。投信整體持股比重明顯拉高的個股，同樣得提防獲利下車，反而是在首季財報公布後，投信才開始買超布局的個股與族群，將有機會接棒成為盤面未來的亮點。