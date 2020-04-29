觀光股首檔除息股 雅茗-KY一周填息

觀光股首檔除息股雅茗-KY（2726）今盤中股價來到59.3元，漲幅4%，該股在上周四進行除息交易，不到一周的時間順利在今（29）日盤中填息。市場看好，雖然全球仍在新冠肺炎疫情陰影籠罩之下，但大陸消費力道與復工率已顯著提升，雅茗營收主力在中國市場，第二季營運可望逐漸回穩。

雅茗-KY首季營收較去年同期衰退49.62%。公司表示，在疫情衝擊期間，為給了加盟商支持與助力，並營造安心營運的環境，因此在2、3月都出了針對加盟商的特殊幫扶方案，給予這二個月特許權使用服務費減免，雖然會讓單月營業額略微減少，但集團具備足夠現金流，也讓加盟商具備持續經營的能力，

雅茗-KY表示，雖然疫情影響消費力，但3月初至今，新簽約加盟店仍不斷增加，因此今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

此外，公司表示，隨著中國疫情逐漸受到控制，民眾也已開始回復正常生活，觀察門店的銷售杯數與低谷期間，都呈現倍數成長，反映民眾的恐慌心態已經逐步消弭，經濟活動回歸正軌應是指日可待。

此外，疫情期間，雅茗-KY外送外賣占比高達六成以上，並進軍新零售市場，快樂檸檬在3月12日也進駐天貓商城開出店，有效結合線上、線下資源，並進一步加強數位化，提升消費者手機點餐便利性。