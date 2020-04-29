快訊

五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

觀光股首檔除息股 雅茗-KY一周填息

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

觀光股首檔除息股雅茗-KY（2726）今盤中股價來到59.3元，漲幅4%，該股在上周四進行除息交易，不到一周的時間順利在今（29）日盤中填息。市場看好，雖然全球仍在新冠肺炎疫情陰影籠罩之下，但大陸消費力道與復工率已顯著提升，雅茗營收主力在中國市場，第二季營運可望逐漸回穩。

雅茗-KY首季營收較去年同期衰退49.62%。公司表示，在疫情衝擊期間，為給了加盟商支持與助力，並營造安心營運的環境，因此在2、3月都出了針對加盟商的特殊幫扶方案，給予這二個月特許權使用服務費減免，雖然會讓單月營業額略微減少，但集團具備足夠現金流，也讓加盟商具備持續經營的能力，

雅茗-KY表示，雖然疫情影響消費力，但3月初至今，新簽約加盟店仍不斷增加，因此今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

此外，公司表示，隨著中國疫情逐漸受到控制，民眾也已開始回復正常生活，觀察門店的銷售杯數與低谷期間，都呈現倍數成長，反映民眾的恐慌心態已經逐步消弭，經濟活動回歸正軌應是指日可待。

此外，疫情期間，雅茗-KY外送外賣占比高達六成以上，並進軍新零售市場，快樂檸檬在3月12日也進駐天貓商城開出店，有效結合線上、線下資源，並進一步加強數位化，提升消費者手機點餐便利性。

疫情 雅茗 快樂檸檬

延伸閱讀

雅茗23日除息 填息逾四成

雅茗營運步正軌 填息逾4成

疫情波及手搖飲營收 六角雅茗力抗逆風

ETF除息大秀 將登場

相關新聞

連三天「零確診」 觀光股暴小確幸買盤、高價股帶頭衝

抗疫100天，台灣連續3天「0確診」，引發消費市場小確幸心理，市場看好，沈寂已久的消費買氣可望逐漸回暖，激勵今日觀光類股...

防疫有成 台股漲逾150點站回季線

美股雖收黑，台灣連續3日零確診，法人指出，受惠防疫有成吸引資金卡位，台股今天爆量大漲逾150點，不只成功站上季線關卡，也...

台股走出自己的路 開盤上漲40點

不受美股收跌影響，台股走出自己的路，台股今（29）日開盤10,656.4點，上漲40.34點。

台積電開高後攻上300元 台股站上季線

台積電（2330）今（29）日開高走高重新站上300元關卡之上，早盤以299元開出，上漲2.5元，一度拉升至300.5元...

美股收黑 台股長假前恐趨謹慎

美國企業財報錯綜，加上消費者信心指數疲弱，美股今天收盤下跌，台股28日上漲48.79點，收在10616.06點，投顧認為...

聯發科目標價 外資看法差異大

儘管新冠肺炎疫情衝擊智慧手機市場需求，但外資對於聯發科、瑞昱及景碩的看法相當正面，投資評等均為「優於大盤」，主要是因為搭上5G的長線需求，成本控制得當。

台股輪動 出現「電金蹺蹺板」

台股昨（28）日高檔震盪盤堅，終場上漲0.4%、收10,616點，收盤點位創本波反彈新高。盤面上，近來引領多頭的電子人氣股偃旗息鼓，買盤快速轉進大型金控族群，使得盤面呈現「電金蹺蹺板」格局，延續市場追多氛圍。

台股上月急挫 壽險業進場撿便宜

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股三月加權指數大跌逾百分之十四，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較二月底減少四五四億元，減幅僅百分之二點八八，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少二二○九億元，市場法人估算壽險業在三月股市急挫時，很可能逢低進場撿便宜，汰弱換強，且連三個月都加碼，並未看壞台股。

券商複委託、財管業務 最快8月上線

金管會昨（28）日公布將預告開放券商複委託及財管三大業務，包括開放券商及國銀海外子公司發行的境外結構型商品，可引進到國內銷售、放寬受託投資外國債券信評限制等，有11家券商符合資格條件可申請開辦，預計最快8月上線。

就市論勢／筆電、伺服器可短打

美國經濟重啟出現曙光，激勵美股近期表現，市場一掃油價重挫帶來的陰霾，台股也在美股帶動下本周連續兩日收紅，昨（28）日開盤一度震盪翻黑，但後來在電子股的走揚下穩健上揚，終場成功站回10,600點整數關卡、並收於10,616點，上漲48點，漲幅約0.4%，成交量約1,834億元，較過去數日為高，量價同步上揚。

壽險撿便宜 悄悄進場買股

新冠肺炎疫情衝擊台股加權指數3月大跌逾14%，但金管會保險局最新統計，壽險業持有台股市值僅較2月底減少454億元，減幅僅2.88%，法人估算壽險業在3月股市急挫時，很可能逢低撿便宜，汰弱換強，且連三個月都加碼，並未看壞台股。

投信本月買超200億元 聚焦友達、欣興等電子股

近來外資賣不停，內資積極力挺，抗擊外資賣壓亂流，帶動台股震盪盤堅，昨（28）日再收反彈新高。內資中除國家隊外，以投信買超最力，累計4月來共買超台股204.6億元，買盤聚焦友達、欣興等電子股，使「投信建倉股」成為多頭買盤搭轎新樂園。

熱門新聞

原油期貨變負數難理解？網傳「酒店交易論」讓你秒懂

Q1業外大失血 聯電重傷

台股輪動 出現「電金蹺蹺板」

壽險撿便宜 悄悄進場買股

熱軋大漲 中鋼振奮

聯發科首季合併營收608.63億元 每股純益3.64元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。