連三天「零確診」 觀光股暴小確幸買盤、高價股帶頭衝

抗疫100天，台灣連續3天「0確診」，引發消費市場小確幸心理，市場看好，沈寂已久的消費買氣可望逐漸回暖，激勵今日觀光類股漲勢。買盤主要聚焦高價股，類股股后柏文（8462）開高走高，一路來到167元，漲幅8.4%。六角（2732）在追價買盤推升下，盤中一度順勢攻頂，瓦城（2729）、美食-KY（2723）盤中漲幅也逾3%。

柏文雖然受到新冠肺炎影響，但首季營收仍逐月攀升。柏文表示，「健身工廠」是實名制的休閒運動場館，且新冠肺炎防疫期間，也確實做好防疫工作，包括會員利用人臉辨識進入場館可減少與櫃檯人員接近的機會，並大幅降低透過會員卡或手機刷卡傳播病毒的機率。

此外，公司於疫情初期即採購與台灣國際機場所使用的相同發燒篩檢設備紅外線熱像測溫儀，陸續裝置於所有營業據點。

柏文表示，今年將按照原訂計劃拓展8處營運據點，桃園市南崁廠在今日正式開幕，第二季還有台北市石牌廠預計於6月下旬開出。整體來看，今年展店數會比去年多，且多數是設在五都的標準型廠館。

六角布局全球6大洲、40餘個國家，但此次疫情無處可倖免，加上各國政府陸續發動鎖國、封城或是進入警戒狀況等禁令，造成消費力大減，並使六角今年首季營收較去年同期下滑逾2成。

不過，六角表示，最先封城的中國在3月解禁後，逾八成大陸境內加盟店恢復營業，單店營收回到去年同期七到八成。公司也在台灣境內推出「六角振興省錢券」，結合底下九大品牌，超過一百間門市，挽救流失的消費力。同時集團董事長不支領薪酬到今年底，且全體董事也不支領2019年董事酬勞，力求撙節支出挺過疫情。