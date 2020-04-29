基米有夢又有股利支撐 成為興櫃熱門人氣股

基米（4195）近日成為興櫃的熱門人氣股，成為有夢又有股利支撐的業者，吸引買盤進駐。市場專家認為，主要有二大因素，也是國內能搭上新冠基因檢測商機業者之一，其二，基米28日公布，去年配發現金股利1.2元，以今天平盤價格16.96元計算，股息殖利率達7%。

基米28日董事會，扭轉上半年小虧的窘境，獲利衝上8493萬元，以股本5.78億元計算，每股稅後盈餘為1.5元，昨天公司也公告，董事會通過配發1.2元股利，基米今天興櫃股價最高來到21.05元，雖然漲幅突破20%，今天委買量一直很熱絡。

基米（4195）轉投資世基持股近20%，世基昨天宣布跟興櫃的金萬林（6645）合作的基因檢測準確性達九成。隨著轉投資的世基目前已經成功的搭上新冠檢測商機，首先同時世基也可望成為經濟部第二波選上加入病毒基因檢測業者，未來有成品量化商機可期。

世基跟金萬林研發合作的新冠基因檢測準確性達九成，世基未來扮演代工生產及銷售的角色，目前月產能70萬人次，最高可以提高到三倍，根據市場概況分析，92個人一盤檢測試劑預計銷售1千美元，換算台幣約一個人300元，目前歐洲檢測92人一盤約3,200美元，在價格低、檢測高的優勢下，未來銷售可期，目前在申請歐盟認證，最快三周內完成，美國EUA（緊急授權使用）這一、兩周就會下來。