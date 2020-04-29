台積電開高後攻上300元 台股站上季線
台積電（2330）今（29）日開高走高重新站上300元關卡之上，早盤以299元開出，上漲2.5元，一度拉升至300.5元，上漲4元，漲幅1.34%，台股今日開高走高，一度衝達10,717.76點，站上季線。
外資近期陸續針對半導體發出報告，調降多檔半導體股的評等及目標價，日系外資最新的大中華半導體報告調降 台積電、穩懋、環球晶的評等，且下修聯發科目標價及獲利預估值；日系外資調降台積電評等由買進降至中立，目標價維持310元。
台積電ADR周二收跌1.4%，以52.76美元作收，下跌0.75美元，台積電今日股價開高走高，重新站上300元關卡，早盤一度拉升至300.5元；台股大盤今日開高走高攻上季線。
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