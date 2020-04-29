台股走出自己的路 開盤上漲40點

美國經濟重啟出現曙光，激勵美股近期表現，市場一掃油價重挫帶來的陰霾，台股也在美股帶動下本周連續兩日收紅，昨（28）日開盤一度震盪翻黑，但後來在電子股的走揚下穩健上揚，終場成功站回10,600點整數關卡、並收於10,616點，上漲48點，漲幅約0.4%，成交量約1,834億元，較過去數日為高，量價同步上揚。

2020-04-28 23:35