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台股走出自己的路 開盤上漲40點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
台股今（29）日開盤10,656.4點，上漲40.34點。本報資料照片
台股今（29）日開盤10,656.4點，上漲40.34點。本報資料照片

不受美股收跌影響，台股走出自己的路，台股今（29）日開盤10,656.4點，上漲40.34點。

終場美股四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌32點，或0.13%，收在24,101點，標普500指數下跌15點或0.52％，收在2,863點，那斯達克指數下跌122點或1.40％，收在8,607點，費半指數下跌11點，或0.69％，收在1,713點。

昨日美股因科技走弱，呈現拉回整理，指標股跌多漲少，僅有美光維持紅盤，APPLE、INTEL、AMD下跌，台積電ADR下跌1.42%。

昨日市場籌碼面部分，三大法人合計買超24.05億元。其中外資賣超16.56億元，投信買超20.85億元，自營商買超19.78億元。

資券變化方面，融資減2.99億元，融資餘額為1044.08億元，融券減0.52萬張，融券餘額為81.29萬張。外資台指期部位，多單減碼337口，淨多單部位36558口。借券賣出金額為32.8億元。

法人表示，短線上台股因面臨上方季線反壓，加上5/1假期即將到來，今明兩日市場恐越趨謹慎，類股持續輪動，建議操作宜控制持股比重，短線操作可關注年報、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

台股 美股

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