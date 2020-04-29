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台股上月急挫 壽險業進場撿便宜
新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股三月加權指數大跌逾百分之十四，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較二月底減少四五四億元，減幅僅百分之二點八八，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少二二○九億元，市場法人估算壽險業在三月股市急挫時，很可能逢低進場撿便宜，汰弱換強，且連三個月都加碼，並未看壞台股。
此外，從官方數字來看，過去壽險瘋買債券ＥＴＦ（指數型基金）的盛況不再，整體業者對債券ＥＴＦ部位三月減少九七二億元，是過去年二年多來首度由正數轉負數，元月、二月時各增加一○七億與二十四億元，而過去二年間，每月增持部位常有逾千億台幣紀錄。
台股加權指數三月從一一二九二點急劇重挫，一度跌至最低八六八一點，雖然之後Ｖ型反彈拉至月底到九七○八點，但是指數單月跌幅仍是重摔逾百分之十四；不過，保險局最新統計壽險業三月台股部位餘額一兆五三○九億元，只較二月底減少四五四億元，意即壽險業應有趁台股下跌時、汰弱留強，加碼布局台股。
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