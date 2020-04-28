快訊

強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

電子人氣股高檔拉回重挫 電金蹺蹺板輪動

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股今（28）日持續震盪走堅，但盤面呈現「電金蹺蹺板」格局，本波漲勢落後的金融股轉強，聯電等人氣電子股明顯拉回，法人認為，多方挑戰季線「陣前換將」是否暗示波段反彈結束，值得觀察。

台股自3月19日低點8,523點反彈以來，累計漲幅超過二成，包括防疫、宅經濟等相關概念股扮演多方反攻要角，強勢電子股則以IC設計、Mini LED、散熱、被動元件、印刷電路板等族群為主，題材包括中國「新基建」、蘋果新應用等。

至於金融股受制於全球資本市場波動劇烈、各國央行降息，或是企業破產疑慮升高等利空，加上外資調節賣壓源源不絕，反彈走勢相對壓抑，所幸政府基金、八大公股行庫等內資買盤挹注，股價緩步盤堅。

隨美國擬重啟經濟，以及美股科技股走強，台股昨日持續沿5日、10日向季線10,670點靠攏，多方點火金融股維繫盤面人氣，包括華南金、兆豐金、中信金、開發金等大型金控，都上漲逾2%，合庫金、第一金等公股漲幅在1.4%至1.5%。

反觀近期強勢的旺宏、晶電、隆達、台表科、勤凱、敦泰等電子股，出現明顯拉回走勢，而先前跟上防疫概念題材的聯電、盛群、松翰、圓展，也因累積不小獲利賣壓，股價同步收黑。

法人指出，雖然台股將挑戰季線，但據以往經驗來看，衝關前更換主流，以及金融股接棒，都可能是波段漲勢結束的訊號，不排除在明（29）日摩台指結算後，再度回歸到區間整理格局。

台股 金融股 電子股

延伸閱讀

外資轉賣超 法人估台股站穩季線有難度

台股朝季線挺進收漲48.79點 三大法人買超24.04億

Q1業外大失血 聯電重傷

台股遇季線反壓回檔 金融撐盤小跌震盪

相關新聞

新加坡半封城／京鼎大客戶拉貨 Q2營收看增雙位數

半導體設備及自動化廠商京鼎（3413）受惠於台積電資本支出一刀未減，及美系大客戶因新加坡半封城措施緊急拉貨，第二季半導體模組和備品零件拉貨動能強勁，加上中國大陸生產基地已全面復工運作，法人預期第二季營收挑戰雙位數季增。

金融、橡膠股強 台股站回10600關

台股今（28）日開盤向上挑戰反壓，多頭企圖強攻10,600點關卡。

台股遇上檔反壓 上漲48點收10,616

台股今（28）日開盤後，遇上檔反壓，在區間震盪，終場收在10,616.06點，上漲48.79點，成交量1,819.11億...

國產庫藏股執行屆滿 盤中股價漲近7%

國產（2504)昨（27）日公告第9次庫藏股執行屆滿，原定計畫買回10萬張，實際買回6191張，執行率約6.2%，買回總金額約6184萬元。

日系外資降台股評等至減碼 投資首選聯發科、欣興

台股指數今（28）日再往季線叩關，但日系外資卻以五大理由降評台股評等，由中立調降至減碼，預估台股未來3~6個月獲利恐有下...

京鼎大客戶緊急拉貨 Q2營運看俏

半導體設備及自動化廠商京鼎（3413）受惠於台積電資本支出一刀未減，及美系大客戶因新加坡半封城措施緊急拉貨，第2季半導體...

聯電Q2展望穩定、優先出貨醫療IC 股價開低走低

聯電（2303）第1季毛利率、產能利用率、本業獲利表現優於預期，第2季展望穩定，新冠肺炎防疫醫療用相關IC持續優先出貨，...

重新收復短中均線 吳佩奇：台指短線由多方主導

台股指數27日早盤即強勢表態站回10,500點，不但扭轉上周橫盤整理走勢外，重新收復短中均線支撐亦激勵多頭氣勢。

併購KEMET過關 國巨股價走揚

被動元件大廠國巨（2327）收購國際大廠KEMET一案，上周獲美國主管機關核可，法人估計第3季可望完成收購，未來營收逐季...

投信和自營商領買 茂林連五日開紅

茂林-KY（4935）近期股價持續升溫，今（28）日帶量走揚，連續第五個交易日開紅，盤中最高一度漲至127.5元，站在所...

台積電5奈米進入量產 信紘科下半年營運看俏

信紘科（6667）受惠於台積電5奈米進入量產，製程機能水設備出貨進入高峰期，且中國一線半導體廠陸續復工帶動需求回升，下半...

最恐慌時候已過 專家：A股布局首選這三大類

受新冠肺炎疫情影響，中國首季經濟難以避免步入衰退，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，第1季為中國經濟底部，隨...

熱門新聞

錢櫃遭逢惡火 為何好樂迪股價卻收紅？

資金寬鬆 台股520行情點火

興櫃生技熱 觸動熔斷機制

伺服器概念 續航力強

生技熱燒到興櫃 今年熔斷四次

高價股衝關 扮多方主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。