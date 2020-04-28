電子人氣股高檔拉回重挫 電金蹺蹺板輪動

台股今（28）日持續震盪走堅，但盤面呈現「電金蹺蹺板」格局，本波漲勢落後的金融股轉強，聯電等人氣電子股明顯拉回，法人認為，多方挑戰季線「陣前換將」是否暗示波段反彈結束，值得觀察。

台股自3月19日低點8,523點反彈以來，累計漲幅超過二成，包括防疫、宅經濟等相關概念股扮演多方反攻要角，強勢電子股則以IC設計、Mini LED、散熱、被動元件、印刷電路板等族群為主，題材包括中國「新基建」、蘋果新應用等。

至於金融股受制於全球資本市場波動劇烈、各國央行降息，或是企業破產疑慮升高等利空，加上外資調節賣壓源源不絕，反彈走勢相對壓抑，所幸政府基金、八大公股行庫等內資買盤挹注，股價緩步盤堅。

隨美國擬重啟經濟，以及美股科技股走強，台股昨日持續沿5日、10日向季線10,670點靠攏，多方點火金融股維繫盤面人氣，包括華南金、兆豐金、中信金、開發金等大型金控，都上漲逾2%，合庫金、第一金等公股漲幅在1.4%至1.5%。

反觀近期強勢的旺宏、晶電、隆達、台表科、勤凱、敦泰等電子股，出現明顯拉回走勢，而先前跟上防疫概念題材的聯電、盛群、松翰、圓展，也因累積不小獲利賣壓，股價同步收黑。

法人指出，雖然台股將挑戰季線，但據以往經驗來看，衝關前更換主流，以及金融股接棒，都可能是波段漲勢結束的訊號，不排除在明（29）日摩台指結算後，再度回歸到區間整理格局。