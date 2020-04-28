台股朝季線挺進收漲48.79點 三大法人買超24.04億
台股今（28）日開高震盪，早盤衝高持續挑戰季線，一度拉升至10,620.52點，可惜逢高賣壓也重，最低翻黑下探至10,537.71點，盤面上由金融股擔起撐盤重任，終場以10,616.06點作收，上漲48.79點，成交量1,819.11億元；三大法人買超24.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.57億元，投信買超20.84億元，自營商買超（合計）19.77億元，其中自營商（自行買賣）買超8.59億元，自營商（避險）買超11.18億元。
台股今日以10,580.25點開高，指數先衝高後遭遇季線反壓翻黑，電子權值股漲跌互見，股王大立光收平盤3,860元，權王台積電開高走低收296.5元，下跌0.5%，鴻海收75.2元，上漲0.4%，聯發科以375元作收，上漲0.81%，但日月光投控收跌0.77%，金融股為撐盤要角，指數以10,616.06點作收，漲幅0.46%。
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