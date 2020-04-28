台股朝季線挺進收漲48.79點 三大法人買超24.04億

半導體設備及自動化廠商京鼎（3413）受惠於台積電資本支出一刀未減，及美系大客戶因新加坡半封城措施緊急拉貨，第二季半導體模組和備品零件拉貨動能強勁，加上中國大陸生產基地已全面復工運作，法人預期第二季營收挑戰雙位數季增。

2020-04-28 14:33