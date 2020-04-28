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日系外資降台股評等至減碼 投資首選聯發科、欣興

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股指數今（28）日再往季線叩關，但日系外資卻以五大理由降評台股評等，由中立調降至減碼，預估台股未來3~6個月獲利恐有下修風險；至於個股部分，將穩懋（3105）降評至減碼、台積電降至中立，投資首選聯發科、欣興，都給予買進評等。

日系外資調降台股評等主要有五個理由，包括，台灣以出口為導向，電子產品占出口比重超過四成，以2008年金融海嘯經驗來看，若消費性電子需求降低，恐將衝擊出口及企業獲利。

另外，包括智慧手機、半導體已面臨訂單下修風險，市場對今明年獲利預估恐怕太過樂觀；台股目前估值已偏貴，台股股價淨值比約1.6倍，較亞太市場1.2倍，溢價達33%，且超過以往平均的12%溢價幅度。

日系外資認為，近期外資資金雖有流出跡象，但整體外資持股比重仍超過41%；自去年初台股表現優於亞太除日本市場的表現約20%；考量五大理由，保守看待台股後市。

日系外資決定，在亞太不含日本的投資組合中，調降台股評等，由中立調降至減碼，亞太市場看好中國及韓國股市，給予加碼評等。

日系外資建議避開蘋果供應鏈、華為手機相關供應鏈，穩懋評等則遭降至減碼、另外台積電評等也降至中立，但日系外資給予聯發科、欣興買進評等。

台股指數 外資 台積電

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