京鼎大客戶緊急拉貨 Q2營運看俏

半導體設備及自動化廠商京鼎（3413）受惠於台積電資本支出一刀未減，及美系大客戶因新加坡半封城措施緊急拉貨，第2季半導體模組和備品零件拉貨動能強勁，加上中國大陸生產基地已全面復工運作，法人預期第2季營收挑戰雙位數季增。

台積電於先前法說會中重申資本支出維持150億至160億美元不變，另一半導體微影技術大廠廠商艾司摩爾 （ASML）亦表示，市場對於EUV（極紫外光）機台需求強勁，未見需求前景趨緩跡象，客戶沒有因為疫情而遞延出貨或砍單，接單量仍很大，客戶長期策略性計畫不因短期疫情影響，全球兩大半導體業者掛保證，台廠半導體設備業者吃下定心丸。

京鼎的美系設備材料大客戶，近期擔憂新加坡疫情死灰復燃，該客戶組裝及製造中心就位在新加坡，進入半封城狀態恐出現供應鏈斷鏈風險，因此緊急對京鼎半導體模組和零件拉貨，法人預估第2季京鼎半導體設備材料營收大增、優先受益，預估單季營收可望較上季成長10~15%。

另外，京鼎在過去幾年於竹南廠一期擴產完成，適時派上用場、效益顯現，目前正進行二期擴產計畫，廠房規劃設計書面資料已提交送審，預計第3季動工，2021年下半年可投產，由於該擴產主要針對該美系客戶需求量身打造，備品及模組產線一進入投產即可有營收貢獻挹注。