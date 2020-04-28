聯電Q2展望穩定、優先出貨醫療IC 股價開低走低

聯電（2303）第1季毛利率、產能利用率、本業獲利表現優於預期，第2季展望穩定，新冠肺炎防疫醫療用相關IC持續優先出貨，預估第2季晶圓出貨與平均報價都季增1~2%；聯電ADR周一收高，但今（28）日聯電股價卻開低走低，盤中重挫6.5%；台積電盤中也由紅翻黑。

聯電第1季合併營收422.7億元，季增1%，年增29.7%；毛利率19.2％，晶圓製造營業淨利率8.2％，晶圓製造產能利用率93％，歸屬母公司淨利22.1億元，每股純益0.19元。

總經理簡山傑表示，第1季整體產能利用率微幅提高到93%，出貨量215萬片約當8吋晶圓，主要是來自消費性和通訊產品中顯示驅動器的需求。

消費性IC的需求反映全球許多地區為對抗新冠肺炎病毒，採取了在家工作模式。隨著肺炎疫情持續侵襲全球各地，已將所有醫療相關晶片的製造列為最優先出貨事項，將持續加快醫療保健相關IC的出貨量。

展望第2季，聯電預期，晶圓出貨與平均報價都可季增1~2%，法人看好，聯電本季平均毛利率可望站上二成。

聯電ADR周一收15.67美元，漲幅1.56%，但聯電在法說會後股價卻是下跌表現，今日早盤以15.5元開低，一度下探至14.75元，盤中跌幅6.5%；台積電ADR周一收漲1.5%，以53.51美元，台積電今日早盤以298.5元開高，但盤中卻翻黑一度下探至294.5元，盤中跌幅0.67%。