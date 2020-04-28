重新收復短中均線 吳佩奇：台指短線由多方主導

台股指數27日早盤即強勢表態站回10,500點，不但扭轉上周橫盤整理走勢外，重新收復短中均線支撐亦激勵多頭氣勢。

國泰證期分析師吳佩奇指出，台股昨日強勢的主因，在於即便4月國內消費者信心指數中的六項指標全數呈現下滑，3月景氣燈號亦終止連四綠並轉為黃藍燈，但由於新冠肺炎疫情對實體經濟的影響已在預料之中，加上市場預期美國聯準會將推出更多救市措施。

籌碼面部分，上周外資出現睽違已久的期貨、選擇權同步偏多布局，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉（賣權／買權）比快速回升至188%左右，期貨逆價差縮減顯示先前避險的心態有所轉變。

台股指數以帶量長紅棒回補3月13日向下跳空缺口後，除了疫情發展對復工率的影響外，多空雙方盤中於短期均線附近的角力仍將是觀察重點，只要選擇權波動率指數沒有大幅上揚，台指短線走勢可望仍由多方主導。