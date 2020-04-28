不只林森店 錢櫃其他5家門市遭要求暫時停業

錢櫃（8359）今（28）日在公開資訊觀測站公告消防檢查補充重大訊息說明，全省17家門市，除林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入外，目前台中店、台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店因公共檢查有缺失，行政機關要求暫時停業。

錢櫃表示，將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。

錢櫃原本在昨日公告中表示，台中店因消防廣播音量未達標準，台中市政府檢查人員要求台中店門市暫時停業，另外，台北松江店、南京店因部分安全門無法完全閉合，台北市消防局要求暫時停業待28日複檢；今日早上則是再補充公告說明。

錢櫃股價今日止跌，以96.9元紅盤開出，一度拉升至99.7元，盤中漲幅1.81%；好樂迪今日卻是開平走低，早盤以60.9元平盤開出，一度下滑至59.8元，早盤跌幅0.82%。