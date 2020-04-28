不只林森店 錢櫃其他5家門市遭要求暫時停業
錢櫃（8359）今（28）日在公開資訊觀測站公告消防檢查補充重大訊息說明，全省17家門市，除林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入外，目前台中店、台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店因公共檢查有缺失，行政機關要求暫時停業。
錢櫃表示，將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。
錢櫃原本在昨日公告中表示，台中店因消防廣播音量未達標準，台中市政府檢查人員要求台中店門市暫時停業，另外，台北松江店、南京店因部分安全門無法完全閉合，台北市消防局要求暫時停業待28日複檢；今日早上則是再補充公告說明。
錢櫃股價今日止跌，以96.9元紅盤開出，一度拉升至99.7元，盤中漲幅1.81%；好樂迪今日卻是開平走低，早盤以60.9元平盤開出，一度下滑至59.8元，早盤跌幅0.82%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言