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美股走揚 台股開盤上漲12.98點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
受到美股激勵及日本央行做出無限量購買國債激勵，台股今日開盤上漲12.98點，指數開在10,580.25點。 圖／聯合報系資料照片
受到美股激勵及日本央行做出無限量購買國債激勵，台股今日開盤上漲12.98點，指數開在10,580.25點。 圖／聯合報系資料照片

受到美股激勵及日本央行會議做出無限量購買國債的正面訊息激勵，台股今（28）日開盤上漲12.98點，指數開在10,580.25點。

美股終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲358點、漲幅1.51%，收在24,133點；標普500指數上漲41點或1.47％，收在2,878點；那斯達克指數上漲95點或1.11％，收在8,730點；費半指數上漲22點，或1.32％，收在1,725點。

雖然美國確診新冠肺炎人數爆增至100萬人，死亡人數超過5.4萬人，直逼越戰的美國死亡人數5.8萬人；但在確診邊際加速減緩，及美國總統川普振興、降息計劃逐漸奏效，金融市場趨穩，再加上國際油價跌勢趨緩，提振市場信心。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超212.2億元。其中外資買超168.8億元，投信買超8.8億元，自營商買超35億元。

資券變化方面，融資增4.35億元，融資餘額為1,047億元，融券減0.17萬張，融券餘額為81.8萬張。外資台指期部位，多單減碼1,984口，淨多單部位35,289口。借券賣出金額為27.7億元。

法人表示，全球疫情漸趨減緩，金融市場走勢回穩，資金面與基本面逐漸對多方有利。本周美國超級財報周登場，預期正向的財報，將提振市場信心。

台股短、中期均線走揚；惟指數即將屆臨上檔季線壓力，震盪難免。維持逢低佈局，不追高的建議，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

台股 財報

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