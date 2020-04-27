資金行情來了 但需留意債市訊號

在資金寬鬆下，外資買盤先行卡位新一波資金行情，今（27）日大舉買超168.8億元，終止連四賣並寫下4月中以來單日買超最高，帶動台股終場大漲219點收10,567點，成交量放大至1,787億元，兵臨季線城下。法人表示，520與資金行情有機會推動指數上探年線10,971點大關，但需留意全球債市訊號。

台股今日上漲受惠於金管會暫不撤「禁空令」、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示台灣疫情有機會在6月告一段落，更重要的是日本銀行（央行）宣布取消購買日本公債上限，跟進美國聯準會的無限量化寬鬆（QE）措施，市場預期接續的聯準會利率決策會議不會有任何動作，但會重申維持無限QE直到對經濟有信心為止。

外資圈表示，整體外資再次大買168億元、寫下4月17日203億元以來單日最高，正是著眼於聯準會在無上限量化寬鬆、資產負債表破突破10兆美元大關，未來可能以貨幣政策來因應，例如美元眨值來降低負債金額，相對的，新台幣就有升值的空間，因此提前進場卡位。

外資今日買進金額高達494億元，為4月以來單日第三高，買超168億元則是單月次高，新台幣則是再次走升、逼近30元整數大關。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理李鎮宇表示，雖蘋果、德儀因新冠肺炎疫情影響，先前已陸續撤回全年財測，但疫情對企業獲利的影響已在市場預期中，反而需留意的是美國聯準會、歐洲央行降息與推動無上限量化寬鬆所帶來的資金行情，雖對股市形成「資金寬鬆」vs.「景氣不明」的多空拉鋸，但520行情在四大基金、八大公股行庫加持下，重返季線10,683點、再戰上檔年線10,971點的機率不低。

也因為國際空頭在3月狙擊股市、4月重殺油市後，5月與6月需留意債市的表現，目前能源股高收益債殖利率減去美國10年期公債殖利率後的利差，已來到23.1的歷史新高，新興市場國家主權債的利差則來到8.7、距歷史高點9.2亦不遠，包括信用利差（Credit Spread）、CDS（信用違約交換）等訊號，將是後市值得留意的焦點。